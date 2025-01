El recado de Broncano y un guionista de 'La Revuelta' a Sandra Barneda por su gran error en los Premios Iris

'La Revuelta' se fue de la gala de Premios Iris este martes con cuatro galardones, entre ellos, el de mejor guion. Es por eso que este miércoles Yunez Chaib, uno de los guionistas del programa, aprovechaba su sección para comentar todo lo sucedido durante los premios. Fue entonces cuando mostró a David Broncano el garrafal error que cometió Sandra Barneda durante la entrega, y no fueron capaces de contener las carcajadas.

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' y Santi Acosta fueron los encargados de entregar algunos de los galardones en la gala de los premios de la Academia de Televisión y Ciencias en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío este martes. Una velada en la que el humorista se llevó a casa la estatuilla de Mejor presentador de entretenimiento, y su espacio de La 1 también consiguió brillar.

"Siempre temo una cosa, que es que cuando hay una lista de nombres de todas las personas y el mío está por en medio, siempre creo que no lo van a saber decir", comenzó explicando Yunez Chaib antes de comentar lo que sucedió cuando Sandra Barneda les anunció para subir al escenario tras ganar la categoría de mejor guion de entretenimiento. "Ayer dije... no sé si lo han colado bien", añadió el colaborador de David Broncano.

Entonces, comenzó a mostrar en pantalla el clip del momento, en el que la presentadora de Mediaset, junto a su compañero, comenzaba a leer la larga lista del equipo de 'La Revuelta'. "Con Pozuelo atranca un poco", subrayó el presentador tras ver los primeros segundos del vídeo. "Cuando atranca con Pozuelo pienso... aquí para mí no hay nada", comentó entre risas el guionista.

"Si ha gripado con pozuelo va a flipar cuando llegue...", continuó comentando por debajo David Broncano entre risas, expectante por descubrir la invención de Sandra Barneda cuando llegó el turno de su colaborador. "¿Yuñez Gaimb?", preguntó extrañado nada más escuchar el momento. "Ni siquiera es un nombre humano", añadió indignado el miembro de 'La Revuelta'.

"¿Qué quieren que salga un perro de ahí?", insistió Yunez Chaib antes de que el conductor de 'La Revuelta' intentase justificar a Sandra Barneda. "Es verdad que se lo escriben a boli para que no se filtre y no se entiende con las prisas", aclaró el humorista. "¿Qué es eso? le han pegado en el hígado cuando escribía?", insistió entre risas el guionista lanzando una última aclaración. "No es la vez que peor han distorsionado mi nombre", sentenció finalmente.