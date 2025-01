El giro de 180 grados de Maite Galdeano con Kiko Jiménez ante lo que señala ahora de él en 'De Viernes'

Si el último '¡De viernes!' del 2024 contó con la presencia de Sofía Suescun y Kiko Jiménez, el primero del 2025 ha recibido a Maite Galdeano. La madre de Sofía ha regresado al programa nocturno de Telecinco para, entre otras cosas, aclarar las graves insinuaciones que en su día hizo de su yerno.

Desde un primer momento la exconcursante de 'Gran Hermano' acusó a Kiko de malmeter en la relación con su hija, motivo por el cual, según ella, Sofía decidió echarla de la casa que compartían. Pero lejos de quedarse ahí, Maite Galdeano aseguró en varias ocasiones que ha visto al joven tener malos comportamientos con Sofía. Unas insinuaciones que este viernes, 3 de enero, ha querido matizar.

"A ver, yo quiero dejar en este plató muy claro que no quiero para nada dejar caer que Kiko sea un maltratador, ¿vale? Eso para nada, por favor, que no se entienda esto, ¿vale?", ha pedido la navarra, despejando así cualquier tipo de duda que pudiera haber. Eso sí, insiste en que "he visto cosas que a mí no me han gustado como madre. Y, claro, pienso que si son una pareja de enamorados, no tenían por qué suceder, sin más. Pero bajo siempre mi punto de vista".

Maite Galdeano habla sobre las veces que ha llamado narcisista a Kiko Jiménez: "Bajo mi opinión y por lo que he podido ver, lo tacho bajo esa palabra".



La madre de Kiko Jiménez tacha a Maite de "sinvergüenza"

Aunque Maite Galdeano quiso dejar muy claro que no buscaba acusar a Kiko de ninguna conducta grave, sus palabras molestaron sobremanera a Carmina, la madre del colaborador de 'Fiesta'. Esta se puso en contacto con '¡De viernes!' para tachar a su consuegra de "sinvergüenza". Motivo por el cual, Maite volvió a aclarar a qué se estaba refiriendo: simplemente se trataba de discusiones de pareja que a ella le afectaban mucho.

Hace apenas siete días, en el mismo programa, Sofía Suescun habló sobre su vida actual sin su madre. "Ha habido un cambio respecto a sentirme liberada", reconoció la influencer. Además, aseguró no tener ningún tipo de contacto con Maite desde hace cuatro meses, así como tampoco ha visto las entrevistas que ha concedido hablando sobre ellos.

Una semana después, Maite Galdeano ha reaccionado a estas palabras de su hija: "Me dolió lo que dijo mi niña". Sin embargo, pese a que en un primer momento ha reconocido alegrarse de "verla feliz porque me hace feliz a mí también", pronto su tono ha cambiado, dejando claro que antes "nos teníamos la una a la otra y nada más".

La peitición desesperada de Maite Galdeano a sus hijos

Incluso se ha atrevido a poner en entredicho la profesionalidad de Sofía. Y es que, según ella, a su hija "nunca le ha gustado la Navidad", pero ahora decora su hogar y comparte el proceso para hacer gala de su espíritu navideño en redes sociales: "El arbolito lo tiene que poner". Precisamente al sacar el tema de las redes sociales, los colaboradores del programa consideran que, a lo mejor, sus publicaciones en Instagram han contribuido a incrementar el conflicto entre ella y su hija. Algo que ella ha negado categóricamente, dejando claro que sus palabras no son indirectas ni provocaciones.

Pese a las sugerencias de los presentadores y colaboradores de '¡De viernes!', la invitada ha mantenido su actitud y no ha dudado en encumbrar su comportamiento. Mientras que criticaba la actitud de Sofía de alejarse de ella: "No puedo vivir sin mi hija, sin que me salude". "Lo que decía de que la tenía agazapada es mentira", asegura.

Por si esto fuera poco, en la entrevista previa a la emisión del programa, Maite Galdeano insinuaba que, si la pasaba algo, la culpa sería de sus hijos, Christian y Sofía Suescun: "Empecé a notar un dolor en mi pecho izquierdo. Si un día estoy ya toda cogida, en vuestra cabeza lo llevaréis. Ya diréis 'por nosotros se ha muerto la mama'". Sin embargo, '¡De viernes!' ha optado por no emitir estas imágenes en directo. Esto le ha permitido volver a intentar un acercamiento con sus hijos, a los que ha mandado un último mensaje: "Soy una mierda si estoy sola. Os quiero, levantad el teléfono, por favor, que sabéis que yo no me como a nadie", ha sentenciado.