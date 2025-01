Belén Esteban se pronuncia más claro que nunca sobre su fichaje para las tardes de TVE

En los últimos días no paran de salir rumores sobre el salto de 'Ni que fuéramos' a las tardes de TVE o al menos de algunos de sus rostros ahora que la cadena pública ha decidido cancelar 'La Moderna' y despedirá también 'Valle Salvaje' y 'El cazador'. Así, en las últimas horas han salido varias informaciones sobre el fichaje de Belén Esteban y María Patiño por La 1.

De hecho, este miércoles tanto Catalunya Radio como Vozpopuli llegaron a publicar que TVE está preparando un nuevo magacín para sus tardes que contará con Belén Esteban y María Patiño como grandes estrellas y con Marc Giró como presentador.

Sin embargo, en El Televisero hemos podido verificar que por ahora nada de esto está cerrado. De hecho, parece que lo de Marc Giró es bastante poco probable que ocurra pues el periodista no estaría dispuesto a abandonar Barcelona y este tipo de programas se tendría que hacer en Madrid.

Pues bien, después de que este miércoles Belén Esteban ya reaccionara en directo al ver que le estaban todos preguntando por TVE e incluso el resto de compañeros le preguntaran "¿cuándo te vas?"; este jueves la colaboradora ha querido aclarar que por ahora ella no ha cerrado ningún contrato con TVE.

Era justo el momento de la Quickie Ronda cuando Belén Esteban interrumpía a nuestro compañero Pedro Jiménez para hablar con María Patiño de quién le había escrito para preguntarle por lo de TVE. "Escuchadme lo voy a decir porque te voy a enseñar quién me ha escrito", empezaba diciendo la colaboradora.

"Lo digo con todo el cariño del mundo y las demostraciones de cariño que María y yo tenemos. Pero no sabemos nada de TVE. Tengo más de 58 mensajes, hay algunos que ni siquiera he podido contestar pero es que no, María y yo no sabemos nada. ¿O es mentira?", le preguntaba Belén a la presentadora.

'Yo les he dicho a los compañeros que me han llamado que no'', respondía entonces María Patiño. "De todas formas, estamos disponibles'', soltaba Belén Esteban. "TVE está pendiente de todo", añadía por su parte la presentadora de 'Ni que fuéramos'. "No podemos comunicar nada porque estaríamos engañando porque no sabemos nada", concluía.