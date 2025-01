Avance 'La Promesa', próximo capítulo: El secreto que Jana oculta a Manuel y que da un vuelco a todo

'La Promesa' ha arrancado este martes con Jana y Manuel celebrando esa simbólica ceremonia de boda que Ñica y Antonio les han preparado, y se despiden después de agradecerles todo lo que han hecho por ellos y los sabios consejos que han recibido.

Ante la insistencia de Catalina, Alonso habla con Cruz para cederle a su hija el palacio de Cádiz, herencia del Barón de Linaja. Pero ella se niega rotundamente: prefiere prender fuego a esa palacio antes que cedérselo a su hijastra. Otro punto fricción más para el matrimonio Luján.

Ricardo se molesta con Pía por haber vuelto a inmiscuirse en el asunto de Santos y vuelve a producirse un desencuentro entre ellos. Teresa y Vera descubren que la habitación que ahora ocupa la marquesa, en el pasado pertenecía a otra persona. La pregunta es a quién, y eso es lo que tratarán de averiguar ahora para continuar con su investigación secreta.

Ángela y Curro no resuelven sus diferencias y el pique entre ellos continúa, pero la chica sí parece llevarse bien con la hija del marqués, con la que tiene una conversación cómplice. Entretanto, Cruz llama la atención a Leocadia sobre la presencia de su hija, a la que no quiere bajo su techo, y esta le responde de una forma que la marquesa no se espera.

Leocadia no duda en frenar a Cruz con una amenaza que le acorrala: si ella quiere, puede disponer de palacio y de muchas más cosas. De lo contrario, largará su truculento pasado. "No hace falta que te explique por qué", le dice. Con esa sola frase ha conseguido dejar muda a la mismísima marquesa. ¿Tiene tanto que temer?

Mientras, el padre Samuel vuelve a ser muy grosero con María Fernández, a pesar de todo lo que ella está haciendo por él. La doncella le reprocha otra vez su actitud, se produce un duro enganchón entre ellos y este, arrepentido, vuelve a disculparse con ella teniendo un gesto muy cariñoso que confunde nuevamente a María.

Una despedida cargada de emoción entre Jana y Manuel y Antonio y Ñica se produce pero antes del retorno a La Promesa, se destapa el gran bombazo: Jana está embarazada pero Manuel aún no lo sabe. Un secreto que marcará las tramas de la serie de TVE en los próximos episodios.

Avance de 'La Promesa' capítulo del miércoles 22 de enero

Jana y Manuel regresan a La Promesa, pero esa vuelta será tormentosa porque, nada más recibirles, la marquesa les echará en cara la difusión del origen de Jana a través de una revista. Jana comparte con sus compañeros los días idílicos que ha pasado con los ancianos y desvela a su hermano Curro una noticia inesperada que cambiará el palacio para siempre: va a ser madre con Manuel.

Leocadia se pone en marcha para que inviten a su hija a una de las mejores fiestas de la alta sociedad, mientras que Ángela se va ganando la confianza de Manuel y Jana, algo imposible de conseguir con Curro. Tras descubrir que era Alonso quien ocupaba la habitación que ahora es de la marquesa, mil preguntas inundan a Teresa, Vera, Lope y Marcelo. Y se plantean si el marqués fue infiel a Cruz. Este dato viene a confirmar la teoría de que esa habitación secreta podría ser donde se escondieron por un tiempo la madre de Jana y el hijo que tuvieron en común, es decir, Curro.

Mientras, Pía está cansada de las contradicciones de Ricardo hacia ella y, con amargura, decide poner distancia entre ambos. Manuel descubre que va a ser tío de mellizos, pero la mayor sorpresa llegará cuando se entere de que Jana está embarazada.