Avance 'La Promesa', capítulo martes 21 de enero: Leocadia acorrala a Cruz y el hallazgo del pasadizo

La revelación de Alonso sobre lo que causó la crisis de Catalina sacude los cimientos de La Promesa, y los de su matrimonio con Cruz. Se produce un fuerte enfrentamiento entre ellos. Otra sacudida para Cruz es la publicación en la revista que destapa que Manuel se ha casado con una criada. La marquesa empieza a asumir las consecuencias de que todo haya salido a la luz.

Vera, Lope, Marcelo y Teresa deciden cambiar de estrategia y preguntan a los más veteranos sobre la existencia de pasadizos secretos en palacio y obtienen respuestas que les desconciertan. Petra, tras la marcha de Santos, sigue negándose en rotundo a revelar el paradero del muchacho pese a la presión que ejerce en ella Ricardo.

Ñica y Antonio deciden sorprender a Jana y Manuel de una manera que ninguno de los dos recién casados esperaría jamás. Les preparan una nueva y simbólica ceremonia de boda antes de despedirse de ellos.

Avance de 'La Promesa' capítulo del martes 21 de enero

Jana y Manuel celebran esa simbólica ceremonia de boda con Ñica y Antonio y se despiden después de agradecerles todo lo que han hecho por ellos, además de los sabios consejos que han recibido y que les han empujado a dar un paso que marcará las tramas de La Promesa en los próximos episodios.

Ante la insistencia de Catalina, Alonso habla con Cruz para cederle a su hija el palacio de Cádiz, pero esta se niega rotundamente. Ángela y Curro no resuelven sus diferencias, pero la chica sí parece llevarse bien con la hija del marqués. Entretanto, Cruz llama la atención a Leocadia sobre la presencia de su hija, a la que no quiere bajo su techo, y esta no duda en frenarle con una amenaza que le acorrala: si ella quiere, puede disponer de palacio y de muchas más cosas. De lo contrario, largará su truculento pasado.

Ricardo se molesta con Pía por haber vuelto a inmiscuirse en el asunto de Santos y esta pide permiso a Rómulo para ir a ver a su hijo. Teresa y Vera descubren que la habitación que ahora ocupa la marquesa, en el pasado pertenecía a otra persona. La pregunta es a quién, y eso es lo que tratarán de averiguar ahora para continuar con su investigación secreta.

Mientras, el padre Samuel vuelve a ser muy grosero con María Fernández, a pesar de todo lo que ella está haciendo por él. La doncella le reprocha otra vez su actitud, se produce un duro enganchón entre ellos y este vuelve a disculparse con ella.