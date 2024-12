'TardeAR' impactó a la audiencia con lo que regaló en directo en la despedida de Ana Rosa

Tras sufrir un parón este miércoles por la emisión de la final de la Copa Intercontinental que enfrentó al Real Madrid con el Pachuca, Ana Rosa volvía a ponerse al frente de 'TardeAR' este jueves. Lo ha hecho eso sí desde la distancia. Y es que la presentadora ha cumplido su palabra y ha regresado a las zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana 50 días después.

La comunicadora estuvo en su día con las víctimas de las localidades más devastadas, convirtiéndose en la voz de muchos reclamando ayudas y que no quedaran en el olvido con el paso del tiempo. Y hoy ha regresado cumpliendo su palabra.

Con esta vuelta a la zona cero en un momento muy sensible por las fechas que se aproximan, la periodista realizara su último 'TardeAR' en directo del año, pues desde mañana arrancarán sus vacaciones de Navidad; esperándose su reincorporación, tal y como ha podido verificar El Televisero, después de Reyes. No obstante, los espectadores podrán ver a Ana Rosa Quintana puntualmente el próximo martes, en el especial de Nochebuena, debido a que esta entrega ha sido grabada con anterioridad.

Más allá de narrar en directo cómo está la situación en algunos de los pueblos más afectados por la DANA como Picanya, 'TardeAR' ha querido hacer un pequeño homenaje a las víctimas y no ha dudado en dar sorpresas a algunos de ellos adelantándose a la llegada de Papá Noel y los reyes Magos con regalos para todos.

Así, Ana Rosa visitaba a Hortensia, una modista que perdió su taller por culpa del barro y que vio como su última colección se perdía por todo el lodo. Para ayudarla, la presentadora no ha dudado en ponerse una chaqueta de la mujer y lucirla durante todo el programa pese a que se veía que estaba dañada por el lodo.

Otro equipo de 'TardeAR' con Alejandro Rodríguez a la cabeza visitaron en su día a Carmen, una mujer de 91 años que se había quedado sin casa en Catarroja. Sin embargo, gracias a la ayuda de Gustavo, un empresario de Moraira que escribió al programa de Ana Rosa porque quería ayudar a Carmen y reformar su casa han podido sorprender a la mujer este jueves con su casa recién reformada. "¡Gracias, gracias gracias!", le decía la mujer muy emocionada a Ana Rosa Quintana.

Las sorpresas de 'TardeAR' a los afectados de la DANA: una videoconsola, un coche y una reforma

Después, Ana Rosa visitaba a Manu, un niño de 10 años que también había perdido todo pues su casa estaba destrozada y ahora tienen que vivir en un piso que les han dejado. La presentadora ha leído en directo la carta que escribió Manu a los Reyes Magos y le hacía un regalo en directo: una nintendo Switch. "Yo perdí mi Nintendo en la DANA, no la pude coger porque estaba en casa de mi abuela y mi madre estaba sola con mi gato y estaba muy sofocada", confesaba.

Pero lejos de quedarse ahí, la presentadora también sorprendía a Sandra, su madre, pues Nieves, otra mujer de Burgos se había desplazado hasta allí para regalarle su coche. Un momento muy emotivo que se vivía en directo. "Al final el que menos tiene es el que más da", soltaba Ana Rosa tras hablar con Nieves.

Tras ello, era Manu Lajarín el que se desplazaba hasta Valencia para encontrarse con Raquel, una mujer que tuvo que dejar su casa con su bebé recién nacido tras verse afectada por la DANA. Al entrar de nuevo en su casa, Raquel se sorprendía al ver cómo su casa estaba completamente reformada dando las gracias al programa y a todos los que les han ayudado. Un momento que dejaba al reportero de 'TardeAR' sin palabras.

Después de vivir la emoción de algunas de las víctimas y antes de hablar con los abuelos de Izan y Rubén, los dos niños que fallecieron por culpa de la DANA, Ana Rosa Quintana lanzaba un mensaje de agradecimiento a todas las empresas que habían colaborado con el programa para ayudar y sorprender a las víctimas. "Nosotros somos un medio y hacemos lo que podemos, mis compañeros se han volcado, pero hay que hablar de los voluntarios, todos ellos, pequeñas empresas que se han puesto en disposición para ayudar a todas las víctimas", recalcaba Ana Rosa.

El emotivo alegato final de Ana Rosa Quintana

Finalmente, Ana Rosa Quintana se dirigía a la audiencia antes de despedirse de ellos hasta el 2025. "Prometimos hace más de un mes que volveríamos aquí para estar con los afectados y lo hemos cumplido. Los españoles prometieron que no iban a olvidar a sus compatriotas y que iban a seguir con Valencia y también lo están cumpliendo. Estas no van a ser unas navidades fáciles, aquí celebrando unas fiestas que nada tienen que ver con un año festivo, pero si están llenas de esperanza, una esperanza que simboliza estas luces y árboles de navidad que estamos viendo entre ruinas, entre casas que están destruidas para ver si pueden volverse a levantar.

"Prometo que volveremos las veces que hagan falta para que nadie se olvide de Valencia porque aún queda mucho por hacer, muchas heridas por cerrar, muchas familias que lo han perdido todo, muchos negocios que no pueden volver a abrir. Hay tantas cosas que hacer y hemos visto muchos carteles y pintadas de esperanza y una que simboliza lo que exactamente nos piden aquí cada minuto, que es Help Valencia, ayuda a Valencia. Yo les quiero desear a ustedes felices navidades y un ruego, no olviden a Valencia", concluía Ana Rosa entre los aplausos de todo el público y colaboradores en el plató de 'TardeAR'.