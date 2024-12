Qué ver esta Nochevieja 2024 en TV: José Mota, 'Cachitos', Pedroche y el debut de Broncano

Ha llegado el día. Este 31 de diciembre decimos adiós al 2024 y daremos la bienvenida con gran ilusión al 2025. Es momento de hacer balance de lo bueno y lo malo como decía Mecano en su canción y tratar de quedarnos con lo mejor que nos ha dejado el año aunque sea difícil olvidar las tragedias que nos han asolado este 2024 como la DANA de Valencia. Pero este martes toca disfrutar de la Nochevieja y para ello las cadenas de televisión nos han preparado una programación muy especial.

Desde el humor de José Mota, pasando por ‘Cachitos’ en La 2, las citas de ‘First Dates’ en Cuatro, la música de 'Nochevieja Contigo' en Telecinco o el humor de 'El club de la comedia' y 'El club del chiste' en La Sexta. Y como colofón las Campanadas con el debut de David Broncano y LalaChus y el enigma del vestido de Cristina Pedroche en Antena 3 así como el viaje de Mediaset a Lanzarote con su doble apuesta por las Campanadas desde Canarias.

La 1: José Mota, 'Feliz 2025' y Campanadas con Broncano y LalaChus

Como cada Nochevieja, La 1 tira de uno de sus clásicos que siempre funcionan: el humor de José Mota, que este año nos trae un especial que dará auténticos momentazos con 'Operación IA IA OH'. Después, antes de las Campanadas y después, llegará el turno de la música con 'Feliz 2025'. Y como plato fuerte las Campanadas de Fin de Año que este año cuentan el aliciente del debut de David Broncano y LalaChus tras el gran éxito de 'La Revuelta'.

Especial de Nochevieja de Mota: "Operación IA IA OH" (21:50 horas)

Una Inteligencia Artificial creada por la Unión Europea aparta a los políticos españoles y les obliga a convertirse en cómicos. Como consecuencia, se encargan ellos del Especial Nochevieja y José Mota se queda en paro.

'2024: Operación IA IA oh' es el título de la cita anual del actor manchego con los espectadores en la última noche del año. Mota vuelve con su camaleónica capacidad para convertirse en decenas de personajes, su divertido y surrealista sentido del humor, y las colaboraciones más desternillantes para satirizar la realidad política y social de 2024.

Campanadas con David Broncano y Lalachus (23:40 horas)

El programa revelación de la temporada ha sido sin lugar a dudas 'La Revuelta' tras hacer historia al dar el sorpasso a 'El Hormiguero' de Pablo Motos y vivir una pugna diaria por la audiencia. Y por ello, este año TVE ha decidido dar un giro a su tradicional apuesta por las Campanadas y los encargados de despedir el año desde la Puerta del Sol serán David Broncano y LalaChus, una de las colaboradoras más queridas del programa. Una hora después, por tercer año consecutivo, Roberto Herrera y la cantante Nia, repetirán ritual, en esta ocasión desde Arucas (Gran Canaria).

'¡Feliz 2025!' con actuaciones de Nebulossa, Camela, Bustamante, Edurne o Amaral

Eva Soriano y Oriol Nolis serán los encargados de acompañar a los espectadores en la despedida de 2024 y vivir las primeras horas del nuevo año en ‘¡Feliz 2025!, desde las 23:00 horas y hasta bien avanzada la noche.

Un especial lleno de música, diversión y buen humor que contará más de 90 actuaciones de artistas como Abraham Mateo, Amaral, Rozalén, Pastora Soler, José Mercé, Rosario, Nebulossa, Rigoberta Bandini, Varry Brava, Gloria Trevi, Diego Torres, Camela, María Peláe, Manuel Carrasco, Vicco, Dani Fernández, Blas Cantó, Miss Cafeína, Ana Guerra, David Bustamante, Antonio Orozco, Edurne, Nia, Fangoria o Álvaro de Luna.

_____________________________________________________________________________________

21:50 - 'Operación IA IA OH' (Especial de José Mota)

23:00 - '¡Feliz 2025!'

23:40 - Campanadas 2024-2025 con David Broncano y LalaChus

00:05 - '¡Feliz 2025!' (Continuación)

00:50 - Campanadas Fin de Año 2024-2025 de Canarias con Roberto Herrera y Nia

La 2: 'Nochevieja a Cachitos' con homenaje a Love the 90's

Y Nochevieja ya es sinónimo de 'Cachitos'. Desde las 22:30 horas, La 2 se propone que los espectadores cenen de pie al ritmo de 'Cachitos Love The 90s'. Un especial presentado por Ángel Carmona, Ana Morgade y Fernandisco que, como novedad, se une al festival Love the 90’s para llevar a la televisión los mejores temas de la década. Una hora con las actuaciones en directo de los grupos más míticos de los 90 -Daisy Dee de Technotronic, Haddaway, Whigfield, Amistades Peligrosas, La Guardia, Seguridad Social, Jenny de Ace of Base, OBK, Paco Pil…- y Miguel Costas de Siniestro Total que interpretará junto a Ángel Carmona ‘Bailaré sobre tu tumba’.

Y tras las Campanadas, las tres horas de archivo más animadas e icónicas acompañadas de un sinfín de rótulos para empezar 2025 con humor, ritmo y nostalgia.

_____________________________________________________________________________________

21:25 - 'Cachitos de hierro y cromo' (reposición)

22:30 - 'Cachitos Love the 90`s' (Especial)

23:40 - Campanadas 2024-2025 con David Broncano y LalaChus

00:05 - 'Nochevieja a Cachitos'

03:10 - 'Cachitos de hierro y cromo: coches de choque' (reposición)

04:10 - 'Cachitos de hierro y cromo: Eurobajona 2' (reposición)

05:10 - 'Cachitos de hierro y cromo: Números 1' (reposición)

Antena 3: repaso al 2024, Campanadas con Pedroche y Chicote y karaoke

'La ruleta de la suerte: especial Nochevieja' (13:50h)

Antena 3 comenzará a celebrar la Nochevieja con un especial de 'La ruleta de la suerte' en su horario habitual. A los tres concursantes que tirarán de la ruleta en el último día del 2024, les cambiará la vida en el año que comienza y compartirán con los espectadores sus sueños para este 2025 tan especial.

Óscar Márquez viene de Platja d´Aro, Girona y es somelier. Entre sus muchas aficiones, la fotografía, la música, los videojuegos, el senderismo y el fútbol. Su sueño para 2025 es irse a vivir a Extremadura y abrir su propia tienda de vinos.

Noelia de Marcos, de Madrid, es periodista y trabaja en Marketing digital. Juega al baloncesto, baila danza del vientre, salsa y bachata y vivió en Perú durante seis meses realizando un voluntariado. Su “planazo” para 2025 es casarse. La fecha el 24 de mayo y el destino del viaje de novios será Japón y Maldivas.

De Llerena, Badajoz, viene Fran Yáñez. Arquitecto, aficionado al ciclismo de carretera y al crossfit. El 2025 será muy especial para Fran porque le convertirá en papá por primera vez. Todo lo que gane lo destinará a su futura hija que nacerá en abril.

'Adiós al 2024' y karaoke para celebrar el 2025

Eva González y Roberto Leal, dos de los presentadores de mayor éxito de la televisión, serán los encargados de conducir el especial 'Adiós, 2024', que Antena 3 ha preparado para antes de las Campanadas. Los presentadores despedirán el año recordando todo lo que ha pasado en este último año en Atresmedia, dando paso a bloques de zapping. Este especial está grabado en Casa Pilatos (Sevilla).

Después, las Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol y para entrar al 2024 cantando, el ya célebre karaoke de Antena 3.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, once años dando las Campanadas

Tras hacer historia y conseguir arrebatarle el liderazgo a TVE hace tres años, las Campanadas de Antena 3 tienen el reto de seguir siendo las más vistas de la televisión por cuarto año consecutivo. Y para ello, vuelve a confiar en su pareja fetiche: Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Chicote y Pedroche vuelven a ser los presentadores de las Campanadas en la cadena de Atresmedia. Una cita que ya llevan repitiendo diez años consecutivos y que, año tras año, han ido conquistando a la audiencia logrando cada vez más seguidores. Además este año cuentan con el aliciente de que cambian el balcón por una terraza mucho más amplia y alta.

_____________________________________________________________________________________

22:00 - 'Adiós 2024'

23:40 - 'Campanadas 2024-2025 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote

00:05 - 'Cantando al 2025'

03:45 - 'Adiós 2024' (reposición)

05:00 - 'Cantando al 2025' (reposición)

Cuatro comenzará a celebrar la Nochevieja por la tarde con un especial de 'Todo es mentira'. El programa culminará el año con un especial lleno de humor y predicciones para 2025, en el que los colaboradores compartirán sus deseos para el nuevo año, el divulgador Martín Escolar desmontará los bulos más comunes sobre la Navidad y el Año Nuevo y Risto Mejide y Marta Flich, acompañados por cuatro cómicos, pondrán el toque final a este repaso con su estilo inconfundible.

Después, por la noche, Cuatro volverá a recurrir a 'First Dates' con un nuevo especial del dating show de Carlos Sobera. Y tras no dar campanadas el año pasado, la cadena de Mediaset conectará este año con Lanzarote para tomarse las uvas junto a Ion Aramendi y Blanca Romero en simulcast con Telecinco. Y después de las Campanadas, Cuatro ofrecerá cine.

Transformado en un auténtico cabaret al más puro estilo Moulin Rouge: así despedirá ‘First Dates’ el último día del año, en el que el programa recibirá a solteros en busca del amor en un idílico ambiente. Carlos Sobera inaugurará la velada con un brindis y una dedicatoria especial a los espectadores en esta noche mágica, amenizada por las actuaciones de Nebulossa y Nyno Vargas. Citas cargadas de química, cenas llenas de complicidad, bailes de estilo burlesque, emociones a flores de piel, momentos divertidos y giros inesperados son algunas de las experiencias que vivirán los comensales en la última noche del año.

Tras las Campanadas, que se emitirán en simulcast con Telecinco después de que el año pasado no las ofreciera; Cuatro ofrecerá un nuevo pase de "Ocho apellidos catalanes", la secuela de la exitosa "Ocho apellidos vascos", que vuelve a Juntar a Dani Rovira, Clara Lago, Karra Elejalde y Carmen Machi a los que se suman Rosa María Sardá, Berto Romero y Belén Cuesta.

_____________________________________________________________________________________

21:15 - 'First Dates: Especial Nochevieja'

23:35 - Juntos al 2025: Campanadas con Ion Aramendi y Blanca Romero

00:10 - Cine Cuatro: 'Ocho apellidos catalanes'.

Telecinco: música en 'Nochevieja Contigo' y dobles Campanadas desde Lanzarote

Telecinco comenzará a celebrar la Nochevieja con un especial de 'TardeAR' en su horario habitual de 17:30 a 20:00 horas en el que el espacio hará un repaso de lo más destacado del año en todas sus secciones e incluirá una actuación musical de Manu Tenorio. Además, mostrará cómo los colaboradores de "SalseAR" y "Mesa Vip" degustarán un ‘singular’ menú de Nochevieja.

'Nochevieja Contigo' (22:00h)

Christian Gálvez y Verónica Dulanto en 'Nochevieja contigo'.

Tras compartir la Nochebuena, Christian Gálvez y Verónica Dulanto vuelven a ponerse al frente de 'Nochevieja Contigo', una gala musical que reunirá en su cartel a artistas como Andy y Lucas, Efecto Pasillo, Azúcar Moreno, María Escarmiento, Veintiuno y Violeta Hódar, entre muchos otros.

'Juntos al 2025': doble retransmisión de las Campanadas desde Lanzarote

Con la isla de Lanzarote como telón de fondo y desde el espectacular enclave del Castillo de San José, Ion Aramendi y Blanca Romero retransmitirán, al filo de la medianoche del 31 de diciembre, las ‘Campanadas de Fin de Año’, espacio que llevará por título ‘Juntos al 2025’ y que se emitirá en simulcast en Telecinco y Cuatro.

Una hora después y también en directo para toda España, Ángeles Blanco y Ricardo Reyes se harán cargo de la presentación de las segundas Campanadas desde la isla con una nueva retransmisión en Telecinco, que dará comienzo minutos antes de las 00:00 horas del horario del archipiélago canario.

_____________________________________________________________________________________

22:00 - 'Nochevieja contigo'

23:35 - 'Juntos al 2025: Campanadas desde Lanzarote con Ion Aramendi y Blanca Romero

00:10 - 'Nochevieja contigo' (continuación)

00:45 - 'Juntos al 2025: Campanadas desde Lanzarote con Ángeles Blanco y Ricardo Reyes

01:05 - 'Nochevieja contigo' (continuación)

La Sexta: el humor de 'El club de la comedia' y 'El club del chiste' y Campanadas con Cristina Pardo y Dani Mateo

Por la tarde, 'Zapeando' repasará en la última tarde del año lo mejor y lo más importante del año que termina; los imprescindibles del año (mejores vídeos, mejores zappings, las noticias más importantes de los famosos, los temas más comentados de 2024, etc). Los zapeanders jugarán con la IA para ver cómo cree ella que va a ser el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas e intentarán sonsacarle alguna pista a Cristina sobre su vestido. Además, desde el programa propondrán a los espectadores un juego para hacer en familia en la cena de esa noche.

La Sexta celebrará este año la Nochevieja con una reposición de 'El club de la comedia' y después ofrecerá la reposición del especial de 'El club del chiste' con el que Neox celebrará su tradicional 'Feliz Año Neox' una noche antes con la emisión de las preuvas. Y tras las Campanadas con Cristina Pardo y Dani Mateo ofrecerá la película "Instinto básico 2".

'El club del chiste' (22:00h)

En 2025 se cumplen 15 años del estreno de ‘El Club del Chiste’ y por este motivo y porque el chiste es pura tendencia -más de 2 millones de Tiktoks con el hashtag CHISTE y perfiles de chistes con más de 146k seguidores-, regresa por Navidad un icónico formato de humor de Atresmedia. ‘El Club del Chiste’ abre de nuevo sus puertas con una nueva generación de chisteros comandados por Carolina Iglesias como maestra de ceremonia. Se estrenan en este selecto Club: Miguel Lago, María Gómez, Nacho García y Melanie Olivares y vuelve como el anuncio del turrón, David Amor, uno de los socios del formato original producido por Globomedia (The Mediapro Studio).

Desde el madrileño Teatro Eslava y con público en directo, Carolina Iglesias irá dando paso a diferentes temáticas en las que los cómicos mostrarán el mejor repertorio de chistes para que poder hacer frente a cualquier celebración navideña por muy gracioso que se crea el cuñado de turno. La Navidad tan solo será una excusa para reírse sin filtros de los temas más mundanos con un repertorio en el que hay cabida sacar punta a las cenas y celebraciones, los regalos, la tecnología...

Este especial también dejará hueco para la nostalgia y recordará los mejores chistes del elenco original, así como todas las caras conocidas que pasaron por este mítico programa donde la ficción se mezclaba con la realidad y Anabel Alonso gobernaba a un peculiar equipo de cómicos formado por Leo Harlem, Meritxell Huertas, Diego Arjona, Martina Klein y David Amor.

Y para ir creando cantera, El Club también se ha desplazado a un colegio para conseguir de primera mano los chistes preferidos por los más pequeños.

Campanadas con Cristina Pardo y Dani Mateo (23:40h)

Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las Campanadas de laSexta para despedir 2024 y dar la bienvenida a 2025. La presentadora de 'Mas vale tarde' repite, por octavo año consecutivo, como conductora del último programa del año y Dani Mateo, conductor de 'Zapeando' y colaborador de 'El Intermedio', se vuelve a poner al frente en esta cita tan espacial con la audiencia en las Campanadas más divertidas de la televisión.

Una oferta diferente, donde la pareja aportará humor y emoción al cambio de año desde la tradicional Puerta del Sol.

_____________________________________________________________________________________

21:30 - 'El club de la comedia' (reposición)

22:00 - 'El club del chiste' (reposición del especial de 'Feliz Año Neox')

23:40 - Campanadas 2024-2025 con Cristina Pardo y Dani Mateo

00:05 - Cine: "Instinto básico 2"