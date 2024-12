"Paren ya": Macarena Gómez irrumpe en 'Espejo Público' con esta controvertida denuncia

'Espejo Público' se ha hecho eco este lunes de las polémicas declaraciones de Macarena Gómez ('La que se avecina') y su marido Aldo Comas durante el photocall de los Premios Forqué cuestionando a las mujeres que denuncian violencia sexual a través de las redes sociales.

Todo ha sido a raíz de las denuncias de algunas mujeres asegurando haber sido víctimas de acoso sexual por parte de productores y directores de cine. El hecho de que muchas de esas denuncias sean anónimas ha llevado a que la actriz de 'La que se avecina' y su marido estallaran.

"Ha existido en todos los gremios a lo largo de la historia. Lo bueno es que se hable de ello, pero que se denuncie y vayan a la Policía, no a Instagram. Que vayan a los Juzgados y no a la tele", empezaba diciendo Aldo Comas.

"Que vayan a donde tienen que ir a denunciar algo tan asqueroso como es un abuso de poder, un acoso y una violación. Pero el problema cuando tiramos demasiado de Instagram es que estamos simplificando el discurso y estamos creando una caza de brujas que para mucha gente ha sido injusta. Ahora han caído justo por pecadores, ahora están todos los tíos cagados", prosigue diciendo el artista y marido de Macarena Gómez.

Tras él, era Macarena Gómez la que tomaba la palabra para mostrarse indignada ante el daño que se ha hecho a muchos hombres. "Lo que no se puede hacer es ir difamando a gente sin ningún tipo de prueba ni acusación firme. Estoy muy en contra de lo que está sucediendo", recalcaba. "Es que ha habido gente que se ha suicidado", soltaba su marido.

"Se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se dicen cosas, se dicen, se comentan cosas sin haber pruebas. ¡Paren ya este movimiento!", sentenciaba la actriz de 'La que se avecina'. "Se ha de alzar la voz ante cualquier injusticia y cualquier acoso pero a través de los canales correctos, no me vale un pantallazo de Instagram lo siento, me vale una denuncia ante un juez", concluía Comas.

"Están todos los tíos cagados". Macarena Gómez y Aldo Comas critican a las mujeres que denuncian el acoso por redes y aseguran que "hay gente que se ha suicidado" y que se "está haciendo daño a las carreras de muchos hombres": "Que pare ya este movimiento" https://t.co/iRLzOoYfmq pic.twitter.com/6ry16i6uPd — Europa Press (@europapress) December 16, 2024

Tras ofrecer dichas declaraciones, Gema López se revolvía en 'Espejo Público' y criticaba las palabras de Macarena Gómez. "Colocar como víctimas a los hombres, me parece que, una mujer como Macarena, aquí se equivoca. En este caso la víctima y la que ha sufrido es la mujer, y si alguien se ha dado por aludido, el que tiene el problema es ese alguien", se quejaba la copresentadora.