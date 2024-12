Mariángel Alcázar califica como nadie la entrevista de Bárbara Rey y lo que apunta es definitivo

Mariángel Alcázar, experta en Casas Reales, ha participado en 'Vamos a ver' para valorar la entrevista de Bárbara Rey, cuyas declaraciones aún colean mientras se produce el primer viaje de Estado a Italia de los Reyes Felipe y Letizia. Y allí se encontraba la periodista y colaboradora, que ha conectado brevemente con Joaquín Prat.

Mariángel ha dado su opinión en directo sobre la entrevista de la vedette blando del emérito y de la relación sentimental que mantuvo con él cuando ya estaba casado con doña Sofía. En ese sentido, algunos medios han publicado que Juan Carlos I estaría analizando junto a un equipo jurídico las declaraciones en Telecinco con el fin de interponer demandas si es pertinente.

No obstante, Mariángel Alcázar ha desmentido que el monarca vaya a emprender acciones legales a estas alturas. "Creo que esas informaciones de que el rey Juan Carlos va a tomar medidas y que sus abogados lo están estudiando no se corresponde con la realidad", ha apuntado en primer lugar.

"No creo que esto sea una situación agradable para él, pero el emérito sabe toda la trayectoria y ahora Bárbara Rey la ha novelado", ha proseguido Mariángel Alcázar, asegurando que la murciana ha ficcionado la historia para ponderar su entrevista. "Evidentemente está basada en hechos reales, pero está haciendo casi una tragicomedia de lo que pasó", ha sentenciado.

"Me parece que el rey tenía una relación de amistad entrañable o de relaciones íntimas, pero no me parece que Bárbara Rey sea una mujer que no supiera en ese momento cuál era su papel. El sentimiento que tenga es suyo y nadie se lo puede negar, pero ella sabía perfectamente que no era el amor de su vida", ha continuado comentando, matizando la versión de la artista.

Por último, sobre si estas entrevistas preocupan a la Casa Real, Mariángel Alcázar ha sido tajante en su valoración: "Cada vez que sale un tema de estos evidentemente hace una pequeña grieta en la institución y en la familia, pero de ahí a que sea un tema que les preocupe y que piensen que va a manchar la figura del rey Juan Carlos... lamentablemente para él su figura ya está suficientemente contaminada y esto solo es una más".