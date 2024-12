La vida actual de Eduardo García: de ser el hijo de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' a camarero

'Aquí no hay quien viva' no es una de las series más importantes de la historia de España solo porque en sus años de emisión liderara las audiencias. Sino porque según ha ido pasando el tiempo, se ha convertido en una auténtica serie de culto. Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Muchas de sus situaciones siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose. Una de las más famosas en su momento, obviamente, fue "Un poquito de por favor". Pero también "Mátala, Juan" o "Pero tranquilita, ¿eh?". Esta última era obra de Eduardo García, que dio vida a Josemi, el hijo de Juan Cuesta.

Eduardo García tenía apenas 11 años cuando empezó en la serie de los hermanos Caballero. Su personaje, Jose Miguel (su padre siempre le llamaba por el nombre completo), era uno de los más pequeños del reparto. El carácter contestatario y rebelde del personaje convirtieron a Josemi en un dolor de cabeza para sus padres, a los que interpretaban Jose Luis Gil y Loles León. Su amistad con Emilio, y luego con el llamado Consejo de Sabios, es decir, con Paco el del videoclub, Roberto o incluso el padre de Emilio, le convirtieron en una parte fundamental de la serie.

"A ver, pero tranquilita, ¿eh?".

Pero el joven actor, tras terminar su etapa en 'Aquí no hay quien viva', dejó de lado la actuación. Salvo por sus apariciones esporádicas en 'La que se avecina', también dando vida al hijo de Jose Luis Gil. Pero ahora bajo el nombre de Francisco Javier. Su personaje no consiguió tener el mismo peso y solo apareció en las primeras temporadas de la serie. Hasta que decidió abandonar la interpretación y se centró en su otra gran pasión: la música.

Fundó el grupo de rap LFAM y lanzó la canción 'Los burlaos'. Un vídeo que se hizo viral porque, en este, aparecía el actor consumiendo droga con sus amigos. Y claro, al igual que pasa con muchos niños actores, esta nueva imagen chocó de golpe con la que el público tenía de él. Porque siempre tendemos a pensar que los personajes no tienen derecho a crecer. La repercusión del vídeo, con cerca de 300.000 reproducciones en Youtube, provocó que Eduardo García quisiera alejarse un poco de los focos. Aunque también lanzó otro tema, 'Parador de Valdesquí', y su disco 'Gnosis', no consiguió tener la misma fama previa que le acompañaba.

Su nueva vida

Desde entonces, el actor y cantante, rebautizado como Dudu, ha participado en varios podcasts hablando sobre su etapa en ambas series. De hecho, en el programa de Nil Ojeda, Club 113, Eduardo se despachó a gusto acerca de las jornadas maratonianas de la serie que le dio a conocer. "Yo tenía 12 años y considero que un niño con 12 años tampoco hay que ponerle una venda, pero hay cosas que no debería haber visto. Yo llegaba a mi casa y le contaba a mi padre lo que había visto (...) Mi padre siempre me ha aconsejado bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo".

Pero no solo eso, sino que también cargó contra el popular streamer Xokas. "A mí me dolió lo que hizo en stream, porque para mí él era mi colega. Y le conocí en una situación medio fea, medio que le tuve que defender porque se estaban cachondeando de él, como hubiera hecho por cualquiera. Y luego te preguntan por mí, hermano, ¿y parece que te avergüenzas? Pues tranquilo que no te voy a volver a defender", se sinceró el actor.

Dudu hablando de su movida con el Xokas pic.twitter.com/8AVGQeNImy — Club 113 📬 (@Club113) June 14, 2022

Actualmente, Eduardo García trabaja como camarero en un bar de Toledo, ciudad en la que reside a día de hoy. Atrás quedaron los días de rodajes interminables en 'Aquí no hay quien viva', y salvo algunas apariciones puntuales en programas de Youtube, ya no cuenta mucho más sobre su vida privada.