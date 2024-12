'La Moderna', avance semanal del 2 al 5 de diciembre: El descubrimiento de Paula y Rodrigo que lo cambia todo

Tras anotar su máximo de temporada este viernes, 'La Moderna' seguirá emitiendo nuevos episodios de la ficción protagonizada por Miguel Hermoso, Lola Marceli, Jesús Mosquerda y Magdalena Tejado esta semana.

No obstante, los fans deben saber que esta próxima semana tendrán un capítulo menos pues el viernes 6 de diciembre al ser festivo nacional por el día de la Constitución no se ofrecerá un nuevo episodio.

En el capítulo de 'La Moderna' de este viernes, Don Emiliano se mostraba decidido a pasar página tras la fallida presentación de su proyecto de la fibra sintética. Rodrigo señalaba al Doctor Requesens como el culpable del fracaso de la muestra en la presentación. Emiliano tomaba la decisión de despedir a Requesens.

A su vez, Iván realizaba sus investigaciones sobre el paradero real de su madre en Toledo. Para evitar que se sienta agobiada por la exposición pública, Agustín aconsejaba a Laurita que no salga de casa. Ballesteros, sin embargo, no le otorgaba ninguna importancia al artículo sobre ella; de hecho, lo consideraba hasta beneficioso para la película.

Doña Lázara sentía que ha recuperado el terreno perdido con don Fermín y Laurita. Por último, Calcaterra le hacía ver a Pietro que tiene a Giancarlo bajo control, y Cañete le preguntaba a Teresa sobre cómo se imaginan en el futuro. Finalmente, Rodrigo le comunicaba a Paula que no tiene intención de regresar a Francia, ya que no quiere separarse nuevamente de ella.

Pero si no puedes esperar más y quieres saber ya lo que va a pasar en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'La Moderna' en la semana del 2 al 5 de diciembre. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a jueves a partir de las 16:30 horas justo antes que 'La Promesa':

Avance del capítulo 286 de 'La Moderna' - Lunes 2 de diciembre

Pepita le comunicará a Emiliano que Rodrigo ha decidido quedarse en España. Aunque, eso sí, también le confesará que tiene una estrategia para separarlos de manera radical. Aparentemente, Emiliano parecerá aceptar de buen grado la decisión de Rodrigo de permanecer en España y retomar su relación con su hija Paula.

A su vez, Iván se mostrará particularmente impertinente tanto con su hermana como con su madre. Iván criticará a su madre por asuntos sentimentales, y es que César descubrirá que el propio Iván, en su nombre, ha contactado con el hotel de Toledo.

Mientras, en La Moderna, transcurrirá la sobrina del dueño, Laurita, está decidida hacer una declaración para desacreditar a Robles; y Antonia revelará al propio don Fermín toda la verdad: Pietro ha sido secuestrado.

Mientras tanto, Giancarlo podrá confirmar que Calcaterra es un diplomático de la embajada italiana. Finalmente, Pepita le comunicará a su hijo Rodrigo que tiene una grave noticia que darle.

Avance del capítulo 287 de 'La Moderna' - Martes 3 de diciembre

Emiliano rechazará la oferta sexual de Lázara, ya que no necesita ese tipo de relación con ella. Le asegura que falsificará el informe que Fermín le ha solicitado sobre ella, pero a cambio requerirá su ayuda en el futuro.

Asimismo, Emiliano admitirá estar preocupado tras el fracaso de la presentación de la fibra sintética, ya que para financiar la fábrica se vio obligado a hipotecar la finca en Argentina. Por suerte para él, una multinacional estadounidense ha mostrado interés en comprarle la patente de la fibra sintética.

César le comentará a Maruja que sospecha que Iván sabe que han estado juntos en Toledo. Paralelamente, Teresa y Fermín, al estar al tanto del secuestro de Pietro, le asegurarán a Antonia que la apoyarán para mantener la mentira ante el resto de sus compañeros del Salón. Teresa informará a las dependientas la versión acordada con Antonia sobre que Pietro no está enfermo, sino que está colaborando en una misión política para ayudar a Giancarlo.

Avance del capítulo 288 de 'La Moderna' - Miércoles 4 de diciembre

Paula y Rodrigo no tendrán otra opción que enfrentarse a la verdad: son hermanos y no pueden mantener una relación amorosa. Pepita aprovechará este incómodo momento para contarle a Emiliano Pedraza que Rodrigo es su hijo. Emiliano se lo tomará como una afrenta contra Pepita por no haberle contado antes esta información, y la propia Pepita se defenderá de las acusaciones.

Paralelamente, don Emiliano le comunicará a Fermín el interés americano por la fibra sintética, tras recibir un telegrama desde EEUU. Pero Fermín, por su parte, se mostrará impaciente por recibir el informe sobre Lázara.

A su vez, César considerará que, tanto él como Maruja, deberían huir antes de que sea demasiado tarde. Su hermana Mercedes le pedirá que actúe con sensatez.

Para Laurita la vida continúa siendo acosada por los periodistas, tropezándose con un fotógrafo. Por último, Antonia agradecerá a Trini y Leonora las atenciones y preocupaciones prestadas respecto a Pietro . Mientras tanto, el propio Pietro decidirá llevar a cabo una drástica decisión poniendo en peligro su salud.

Avance del capítulo 289 - Jueves 5 de diciembre

Iván hará sufrir a su madre al decirle que no sabe si debe contarle a su padre todo sobre su romance con César. Maruja aprovechará para informar a César que Iván sabe que están juntos, y César se lo comunicará a Mercedes, quien ésta a su vez le pedirá a Iván que no revele a su padre el romance entre César y Maruja.

Iván le exigirá algo a su madre a cambio de su silencio: desea verse con él, porque quiere hacerle una oferta. Emiliano será incapaz de decirle a Maruja que Rodrigo es su hijo. Al final, el propio Emiliano le entregará a Fermín el informe sobre Lázara, el cual la exculpa. Aprovechando la ocasión, le revelará que Rodrigo es su hijo.

Por otro lado, Antonia informará a Esperanza que debe dirigirse a la embajada. Pero Esperanza lo escuchará todo y descubrirá que Pietro está secuestrado. Un Pietro que continuará negándose a comer. Por último, Giancarlo recibirá una nota que le propondrá un intercambio: su libertad a cambio de la de su padre.