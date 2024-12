José Mota, ante su 25ª Nochevieja en TVE replica el señalamiento a Broncano: "La comedia siempre es víctima de la política"

Las Campanadas están a la vuelta de la esquina y José Mota volverá a colarse un ratito antes en millones de hogares con su tradicional especial de Nochevieja este martes 31 de diciembre. En esta ocasión, la IA, la inteligencia artificial, es la gran protagonista del programa del manchego en La 1, que abordará otros de los temas más comentados del año, como la irrupción de David Broncano con 'La Revuelta' o el triunfo de Donald Trump en las elecciones de EEUU del pasado mes de noviembre.

Y tras Mota, Broncano y Lalachus cogerán el testigo del cómico desde la Puerta del Sol para comerse las uvas con los espectadores de La 1, intentando superar en audiencia a Cristina Pedroche, que lleva tres años seguidos siendo la reina de las audiencias en las Campanadas, junto a Alberto Chicote.

De todo ello hemos hablado con José Mota, quien se moja en el conflicto entre Pablo Motos y 'El Hormiguero' y Broncano y 'La Revuelta'. Además, el actor nos responde en exclusiva a si es posible el regreso de Cruz y Raya junto a Juan Muñoz.

José Mota, 25 años llevas en los especiales de Nochevieja.

JOSÉ - Sí, este es mi 25.

Y este año: el especial se llama IA-IA-O. ¿Qué vas a presentar aquí?

JOSÉ - Hemos retomamos la IA porque está de plena actualidad, no es el futuro. Es verdad que con el tema de la IA lo hablaba con un compañero, hace poco, que tenemos la sensación de que el futuro es ahora. Es la primera vez, realmente, que tenemos esa sensación. Bueno, simplemente es un planteamiento que nos hacía gracia ante la crispación reinante por estos lares, es como que la Comunidad Económica Europea pone en marcha la operación IA, que consiste en que la IA se va a hacer cargo de sustituir a todos los políticos y ponerlos donde prestan el mejor servicio a la ciudadanía, que es en el humor.

Y entonces, bueno, hacen el especial de Nochevieja los políticos, ellos. Entonces, coincido con ellos, tenemos que desconectar la IA para que tú vuelvas a ser el cómico que eres y nosotros volvamos a nuestros puestos. Esta es un poco la idea generalizada y en medio de toda esta historia, lo que he hecho, como todos los años, abro pequeños nichos, espacios para meter sketches que tienen que ver un poquito con todo lo que alude socialmente a la gente.

Hemos visto a "Trump", de invitado de 'La Revuelta'. ¿Cómo estás viendo tú toda la irrupción de Broncano hasta el punto que va a presentar las Campanadas?

JOSÉ - Maravillosa y, además, muy merecida porque está haciendo un producto súper fresco, vivo, tiene muchísimo talento y se lo merece, y me alegro mucho por él.

Sin embargo, ha estado súper señalado. ¿Crees que la comedia en este sentido es una víctima de ello?

JOSÉ - La comedia siempre es víctima de la política. Y es que para mí la comedia vuela a años luz de la política. Me imagino toda esta movida. Quiero decir, a medida que te acercas a la comedia te das cuenta de que es inequívocamente la tabla de salvación. No me imagino mejor compañero de viaje en el tren aquí. En el asiento que todos llevamos sin ocupar en nuestra vida, yo metería la comedia siempre al lado, porque no se me ocurre mejor compañero, para restarle crispación a todo, para restarte importancia a ti mismo, a todo.

Entonces, comedia, comedia y comedia… Insisto, me alegro muchísimo del éxito de David y de todo su equipo. Ricardo Castella y yo hemos trabajado juntos en la película de 'García García'. Lo estaba diciendo porque él hacía de conserje del hotel y la verdad es que tengo un gran recuerdo también. Y las veces que he estado en 'La Resistencia', me lo he pasado súper bien. A veces he ido solo, otras veces he ido con Flo y Santiago, otras veces con Pepe Viyuela, habré estado como cinco veces.

José, tú que también has estado en 'El Hormiguero', ¿cómo has vivido este enfrentamiento que han tenido en las últimas semanas?

JOSÉ - Yo creo que los medios inflan mucho esta historia. A mí me cae muy bien David y me cae muy bien Pablo, me parece que son dos grandísimos profesionales y con eso me quedo. Me llevo bien con ambos, me parece que son fantásticos profesionales y que todo lo que sea éxito, que tenga que ver con comedia, me encanta.

Me refiero más a lo que ellos se dijeron, no lo que ha pasado fuera.

JOSÉ - A mí me caen bien los dos y tienen talento ambos. Y es lo que te puedo decir, porque yo he estado en 'El Hormiguero', me han tratado súper bien, y he estado con David y me han tratado de maravilla. Eso es lo que te pesa.

Y para terminar, ha bromeado antes Broncano y Lalachus sobre el riesgo de que a lo mejor no haya campanadas o no aparezca Broncano. Pero claro, tú que las has dado, al final, ¿qué consejo les darías a ellos?

JOSÉ - No, consejo ninguno. Ellos lo harán súper bien. Yo lo que he contado antes, es que un minuto antes se te seca la boca y dices "Dios mío"… Luego ya empiezas a hablar y todo fluye y todo sale súper bien. Y es verdad que luego acabas y te sientes súper orgulloso de haber entrado al año nuevo con toda España, es una responsabilidad que, al principio, parece que te pesa un poco, pero en el momento en que empiezas a hablar y a meterte en el tema, eso fluye solo y hay muchísima adrenalina y muchísima emoción y te va llevando. Es una experiencia muy bonita, de verdad.

Este año se ha producido el reencuentro de un montón de dúos. Por ejemplo, Sonia y Selena han vuelto. Los Chunguitos... ¿Existe la posibilidad de que vuelvan Cruz y Raya, aunque sea en un sketch?

JOSÉ - No, eso nunca se sabe, porque quién sabe lo que va a pasar. Unir de nuevo a la pareja es complicado, porque ya cada uno tiene su trayectoria, Juan tiene la suya y yo la mía, pero, claro, lo que vaya a pasar… ¿Nos veremos alguna vez haciendo algo? Quién sabe. Si surge la ocasión ¿por qué no? Han sido muchos años en común y todo eso no lo borra nadie. Tengo un recuerdo de él profesionalmente hablando imborrable.

José, pues muchísimas gracias. Y que entres en nuestras casas otra vez. 25 años más.

JOSÉ - Felices fiestas a todos. Feliz Navidad. Un placer, encantado.