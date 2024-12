Ion Aramendi paraliza el debate de 'GH' por lo ocurrido entre Miguel Frigenti y la madre de Violeta

El plató del debate de 'Gran Hermano' ha sido el escenario de un tosco enfrentamiento entre la madre de Violeta y uno de los colaboradores más reconocibles del formato: Miguel Frigenti. En concreto, los dos han confrontado opiniones durante la versión del debate emitida en Mitele Plus. Un cara a cara en el que ha acabado interviniendo Ion Aramendi para evitar que fuese a más y comprometiese la regular emisión del debate en abierto.

Todo ha comenzado después de que el reality emitiese un resumen de las últimas horas de lo cinco nominados de 'Gran Hermano'. Violeta es una de ellas y, por ello, el concurso ha mostrado sus últimas imágenes en la casa. Un resumen que poco o nada le ha gustado a la madre y defensora de la joven, quien le ha afeado a la organización mostrar únicamente comentarios de su hija alabándose a ella misma. "Tengo muy buen corazón" o "soy muy guapa" son algunas de las frases más escuchadas.

Tras esas críticas, Miguel Frigenti se ha mostrado tajante a la hora de mostrar su postura contraria. Un comentario que la madre de Violeta no ha dejado pasar inadvertido. De hecho, lejos de defender a su hija, ésta ha preferido atacar al colaborador acusándole de meterse con un menor. Una acusación que ha hecho estallar al colaborador: "Hemos venido aquí a comentar el concurso, no el pasado de tu hija. Mira te lo voy a decir, me parecéis gentuza. Que me digan que me he metido con un niño no lo voy a consentir, estoy haciendo mi trabajo".

Ion Aramendi, obligado a intervenir para frenar el encontronazo

Al ver dicha situación, Ion Aramendi ha decidido intervenir: "Por favor, no insultemos. Nos debemos a la gente que nos está viendo ahora. Faltas de respeto, cero". El moderador del debate dominical se ha mostrado muy serio especialmente con la madre de Violeta por el ataque proferido contra Miguel Frigenti.

De hecho, no ha tenido reparo en advertirle: "Laura, no hace falta sacudir a los demás. Defiende a tu hija como quieras, pero no hay que sacudir a los demás para defender a tu hija". Lejos de quedarse callado, ha añadido: "Dejemos el tema ya, que me estoy mosqueando".