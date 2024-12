Emma García corta 'Fiesta' ante lo presenciado en pleno directo: "Emergencias, por favor"

Este sábado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, raro es la persona que no ha sido víctima de una inocentada. En el ámbito televisivo, una de las que peor lo ha pasado ha sido, sin duda, Emma García. La presentadora de 'Fiesta' ha sufrido un tremendo susto al recibir, en pleno directo, una llamada de Eva Espejo, directora del programa.

"Estamos en directo, ¿me puedes decir donde estás?", le ha preguntado Emma García, ya que su compañera no se encontraba en el plató. Sin embargo, la presentadora se ha quedado estupefacta cuando Espejo le ha confesado que se había quedado encerrada en el baño. "No me lo puedo creer. No entiendo cómo te has podido quedar encerrada", ha asegurado la comunicadora vasca, intentando tranquilizar a su jefa.

Para no abandonar el plató, Emma García les ha pedido a varios colaboradores que intentasen liberar a la directora. Pero ninguno de ellos ha sido capaz de abrir la puerta. Así es que a ella no le ha quedado más remedio que trasladarse a los baños de Mediaset para ayudarla. "¡Emergencias, por favor!", ha pedido la presentadora, provocando las risas de todos los presentes en el plató del programa de Telecinco.

Emma García, víctima de una inocentada

El motivo de la preocupación de la conductora de 'Fiesta' es que sabe que Eva Espejo sufre de claustrofobia. Así es que, finalmente, ha decidido acudir a su rescate. Acompañada de Ramón Campos, uno de los colaboradores, y del Técnico de Emergencias, ponía rumbo al servicio de señoras. "La que has montado no es ni medio normal. ¿No habría otro día para quedarse encerrada en el baño?", le ha preguntado, tras conseguir, por fin, abrir la puerta.

La directora ha respondido que tenía mucha ansiedad y ha golpeado la puerta del baño. Al ver a Emma García tan preocupada, Eva Espejo le ha comunicado que acababa de ser víctima de una inocentada, algo que a la presentadora no le ha hecho demasiada gracia: "Yo esto no me lo esperaba. Nos ha pegado una vacilada. El día que te quedes encerrada, vas a ver quién va a ir".

"La única que ha ido a buscarte he sido yo de todos los que estamos aquí", le ha recordado la periodista, visiblemente molesta, mientras el resto de los colaboradores no podían más que reírse. "Ya estamos todo bien y tenemos directora", sentenciaba Emma, antes de proseguir con el programa.