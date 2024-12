El problema de salud que Sonsoles Ónega mantenía en secreto: "Te caes y te mueres"

Desde hace más de dos años, Sonsoles Ónega abre las puertas de su plató a toda la audiencia cada tarde de lunes a viernes, pero mantiene su vida privada alejada de los focos. Hasta ahora, cuando la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' se ha sincerado sobre la malformación genética que padece en la revista Hola, la cual le obliga a mantener una constante revisión para evitar problemas de salud.

Hace unos días, durante el evento benéfico IX Brindis Solidario de Bodegas Protos, la periodista aprovechó su discurso como embajadora del acto para subrayar la importancia de invertir en salud. Y es que, este año, la donación de 10.000 euros del evento solidario estaba dirigida al proyecto Asayato de Fundación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico).

Sonsoles Ónega se sincera sobre su desconocida condición de salud: "Te da un parraque y te mueres"

Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'

Y Sonsoles Ónega decidió compartir sus problemas de salud para destacar la importancia de iniciativas como esta. Así, la presentadora de Antena 3 compartió que hace 9 años le detectaron una malformación congénita que ha condicionado su vida desde entonces. Se trata de una válvula bicúspide, es decir, una válvula aórtica que solo cuenta con dos valvas en lugar de tres. Una malformación que afecta de lleno a la estructura del corazón.

"Cada año me tengo que medir la aorta por si hay una dilatación excesiva. Aunque sería una muerte muy dulce, porque te caes, te da un parraque y te mueres ahí en el momento", explicó la comunicadora durante el evento, abriéndose en profundidad sobre esta tipo de afección, que es de las cardiopatías congénitas más frecuentes entre la población general.

Sin embargo, Sonsoles Ónega asegura que vive su día a día con total normalidad. Eso sí, con algunas precauciones. "Soy muy consciente de la necesidad de revisarse. En mi familia somos muy hipocondriacos, y eso también ayuda a que nos revisemos mucho. Es lo que hay que hacer, especialmente las mujeres, que a veces nos olvidamos de nuestras propias revisiones", explicó la presentadora.

Sobre 2024: "Ha sido horroroso"

Y a grandes rasgos, su balance del 2024 no es tan positivo como debería serlo tras haberse coronado por segunda temporada consecutiva con el liderazgo de su franja. "Ha sido un año horroroso. Queda mal que lo diga, pero es que he estado en el filo del agotamiento. He notado que me he cansado mucho porque la cabeza también necesita sus momentos de evasión", confesó la comunicadora en una entrevista para La Razón.

"He tenido ocupados hasta los fines de semana. Estoy agradecida, por supuesto, pero es un trabajo muy exigente, sobre todo estar en un programa de tarde, porque estoy con él en la cabeza desde que me levanto hasta que llego a casa", aseguró Sonsoles Ónega durante su encuentro con el citado medio, calificando de "frenético" el programa que conduce cada tarde en Antena 3.