Carlota Corredera, desaparecida de la TV, apela a trabajar en esta cadena: "No sé si hay hueco"

Desde su abrupta salida de Mediaset, Carlota Corredera no ha vuelto a aparecer por televisión. Tan solo alguna aparición puntual en 'Cuentos Chinos' o en 'Ni que fuéramos'. Aunque la periodista ha continuado vinculada a su profesión conduciendo su propio podcast, 'Superlativas'. Sin embargo, ella no niega que le gustaría volver a la pequeña pantalla.

Así lo ha reconocido en su última entrevista, en el podcast 'Zeta Peta 2.0'. Además de dejar claro su deseo de regresar a la televisión, también ha confesado en qué cadena le gustaría trabajar. "Me encantaría trabajar en La 1. No lo voy a negar", ha asegurado Carlota Corredera, mostrando claramente sus preferencias por poder trabajar en la televisión pública.

"Si me preguntan ahora en qué cadena soy más perfil… Que no sé si hay ese hueco o no, no lo sé. Pero me encantaría. Creo que (La 1) está viviendo un momento muy dulce y también creo que tienen parte de esa responsabilidad las osadías varias que ha mostrado José Pablo López a lo largo del tiempo", añade la que fuera presentadora de 'Sálvame'. De esta forma, alaba la valentía del nuevo presidente de RTVE.

Carlota Corredera habla de su salida de Mediaset: "No se lo deseo a ningún profesional"

En el citado podcast también salió a relucir su salida de Mediaset después de muchos años vinculada al grupo de comunicación. Carlota Corredera no se ha mordido la lengua al reconocer que "lo que viví fue un final muy complicado que no le deseo a ningún profesional". "Creo que siempre hay las opciones y se puede hacer de muchas maneras", afirma, dejando claro que las cosas se hicieron de "la peor" forma posible.

La periodista también se sinceró sobre su reciente separación de Carlos de la Maza, el padre de su hija. "Es la historia más importante que he vivido hasta ahora", reconocía la gallega en el podcast. Y es que han sido muchos años los que han compartido juntos. Pese a esto, Carlota Corredera se muestra optimista de cara al 2025: "Estoy muy arropada y sobre todo con un objetivo muy claro. Siempre soy una persona muy optimista y tengo muchísimas ganas de que acabe este año y de que empiece 2025".