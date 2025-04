Entrevista: Carlota Corredera habla de las líneas rojas en 'La Familia de la Tele' y se desmarca de 'Sálvame'

'La Familia de la tele' es la gran apuesta de Televisión Española para esta primavera y que busca recuperar el espíritu de 'Sálvame'. Este nuevo programa ya calienta motores en La 1, después de haber presentado al público sus novedades en un evento especial en el centro de Madrid el pasado 8 de abril, al que asistió El Televisero. En esta presentación, pudimos hablar en exclusiva con algunos de los rostros que veremos en este programa, entre ellos Carlota Corredera y Javier Hoyos.

El programa reúne a muchos de los rostros más emblemáticos del universo 'Sálvame', como Belén Esteban, Lydia Lozano, Chelo García-Cortés o Víctor Sandoval, y suma también nuevos perfiles del entorno RTVE y de la televisión actual. La conducción corre a cargo de María Patiño, junto a Inés Hernand y Aitor Albizua, en un formato que apuesta por una mezcla de entretenimiento, actualidad y televisión desde una innovadora visión.

En esta presentación, Carlota Corredera y Javier Hoyos, dos figuras muy ligadas a la historia reciente del corazón televisivo, destacaron la ilusión compartida del equipo y el carácter innovador de esta propuesta, que no pretende replicar fórmulas del pasado, sino encontrar su propia voz. Ambos subrayaron también que esta producción de La Osa mantendrá la esencia del entretenimiento, con una adaptación clara al estilo y exigencias de la cadena pública. Además, este programa competirá directamente con 'El Diario de Jorge'.¡Hablamos con ellos de todo esto y mucho más!

Javier Hoyos y Carlota Corredera, llega 'La familia de la tele' a Televisión Española, ¿cómo estáis?

CARLOTA - Yo estoy súper nerviosa, tengo que decirte, y fíjate que he vivido unas cuantas presentaciones, unas cuantas ruedas de prensa, pero es verdad que hay algo que es muy difícil de conseguir cada vez más en la tele, que es la ilusión. Y yo creo que todas las personas que estamos aquí tenemos muchísima ilusión. Chelo García-Cortés, que no sé si has hablado con ella, estaba antes maquillándose, retocándose y tal, y decía: "Ay, Carlota, estoy nerviosa". Chelo tiene 73 años. ¿Tú sabes la maravilla que es a los 73 años todavía ponerte nerviosa? Me parece maravilloso.

JAVIER - Yo tengo ganas de llorar todo el rato, porque es verdad que estoy con una emoción increíble. Este proyecto nos está juntando a mucha gente que salimos de la productora La Osa, que hemos trabajado en distintos proyectos y que ahora estamos todos unidos y es ver de pronto y aprender de tanta gente y sentir todos que vamos a una, a un proyecto que nos apetece ilusionarnos, que llevamos tanto tiempo deseando que esto salga adelante, que no sé, estoy emocionado.

¿En qué se va a diferenciar de 'Ni que fuéramos' y de 'Sálvame'?

CARLOTA - Yo creo que son programas completamente diferentes, porque de hecho en 'Ni que fuéramos' había parte del equipo de 'Sálvame', pero no podemos decir que 'Ni que fuéramos' fuera ni una réplica ni muchísimo menos de 'Sálvame'. Yo creo que cada programa tiene su propia personalidad y aquí yo creo que va a tener también su propia personalidad, su propia marca, que no tiene nada que ver porque aquí hay gente común, pero hay personas que se incorporan y esa fusión y ese cóctel me parece que va a gustar a la gente. Hay mucha expectación por que va a ofrecer y qué nos va a dar a partir del 22 de abril 'La familia de la tele', pero creo que la gente que formamos parte de 'La familia de la tele' también estamos expectantes. Para todos, de alguna manera, por mucho que haya personas que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, hay personas que se incorporan a nuestra vida y me parece que es todo nuevo. Y eso, ostras, yo creo que es muy emocionante.

JAVIER - Y sobre todo, yo creo que algo que se va a mantener es la esencia nuestra de entretenimiento, de ser divertidos, de intentar hacer algo nuevo y de ser un poco gamberros. Yo creo que la esencia que se va a mantener el resto va a ser totalmente nueva porque no sabemos lo que va a salir de esta fusión.

CARLOTA - No sabemos qué va a salir de esas cabezas.

¿Estáis siendo completamente libres? ¿Os han puesto algún tipo de línea roja por la que no pasar?

CARLOTA - A ver, a nosotros de momento, no. No tenemos líneas rojas, pero yo creo que más líneas rojas que se puso en su momento en un programa como 'Sálvame' por el horario protegido, limón, naranja, plátano, el tomate, hicimos de todo... Y yo creo que si hay algo que se ha demostrado por parte de la productora y por parte de las personas que trabajamos en los anteriores formatos es que sabemos jugar incluso con los límites e incluso sacar ventajas de esos límites. Y yo creo que está la gente como muy preocupada y nos hablan todo el tiempo de que Televisión Española es una cadena pública. Nosotros somos unos profesionales de entretenimiento que nos vamos a adaptar a las condiciones que nos pongan por delante porque somos unos profesionales. Entonces yo creo que todos sabemos perfectamente y exactamente la dosis adecuada para cada formato que hacemos y estoy convencida de que nos vamos a adaptar sin ningún problema a las nuevas condiciones, al nuevo formato, porque esto que va a pasar nunca ha pasado.

JAVIER - Y mira, yo creo que lo bueno que tuvo 'Ni que fuéramos', por ejemplo, fue que la sociedad ha avanzado y nosotros también hemos crecido con ella. Al final piensa que llevamos viendo a las mismas personas por ejemplo a Carlota 15 años o 16.

CARLOTA - Sí, 'Sálvame' arrancó en 2009 y muchas de las personas que trabajaban ahí ya habían trabajado antes en otros programas.

JAVIER - Pues fíjate, 16 años casi. Entonces, es verdad que ha evolucionado todo, en 'Ni que fuéramos' ya vimos una evolución y aquí va a ser otra evolución para estar de acuerdo a lo que pide la sociedad de nosotros y de verdad que hasta ahora no tenemos ninguna línea.

Competís en franja horaria por primera vez con Jorge Javier, que ayer justo hizo el máximo histórico. ¿Cómo tomáis esto? ¿Esto es una presión o cómo es esto?

CARLOTA - Mira, yo te puedo asegurar que, por suerte, yo ya trabajo sin presión, quiero decir, sin presión del entorno. Yo me presiono muchísimo a mí misma porque soy muy exigente y yo cada programa que salgo a presentar sea en una cadena pequeñita como Ten o sea un prime time en la BBC, yo soy la misma presentadora, la misma profesional, la misma colaboradora, hago lo que se me pide en ese momento. Jorge Javier, es al presentador que yo más años y en más programas he dirigido. Y para mí, competir con él es un honor. Me parece que es un grandísimo profesional que le está yendo muy bien y que... por qué no nos va a ir bien a todos. Yo aspiro a que nos vaya bien a todos.

JAVIER - Y que deseamos que le vaya bien

CARLOTA - Yo no le deseo el mal. Yo creo que hay sitio para todos y debe ser así.

JAVIER - Yo estuve años dirigiendo 'Socialité' y ahora estoy en 'D Corazón' colaborando y yo siempre se lo digo a Anne: "Esto no se trata de una competición". A ver, hay una parte que es como venga, a ver quién hace más, pero también de que los programas en directo y donde hay detrás un equipo humano, todos deseamos que funcione, que nos deseamos que nos vaya bien a nosotros, evidentemente, pero que tampoco le vaya mal al otro, que podamos convivir todos.

¿Qué le diríais a todas las personas que os han criticado, igual que hicieron con Broncano en su día, de que vuestro sueldo va a ser dinero público?

CARLOTA - Que con los impuestos se pagan muchísimas cosas. No se paga solamente la parrilla de RTVE. Yo considero que con mis impuestos, que pago muchos, igual que el resto de los españoles, yo quiero servicios públicos, una buena sanidad, una buena educación y una buena televisión. Considero que 'La familia de la tele' es una apuesta muy importante de la nueva directiva porque entiendo que la nueva directiva lo que quiere es competir y hacer una televisión competitiva porque la televisión pública no tiene por qué ser únicamente una cadena enfocada al servicio público, que por supuesto tiene que serlo. Para eso están los telediarios que tienen la única red de corresponsales que hay ahora mismo en España. Nadie tiene unos informativos con corresponsales, solo los tiene RTVE porque es el servicio público que ofrece, pero yo no entiendo cuál es el problema de que haya profesionales de entretenimiento contratados para hacer entretenimiento. Te contrata una cadena pública o te contrata una cadena privada. Las cadenas privadas también son concesiones públicas. Al final, yo creo que hay gente a la que no le gusta nuestra tele. Hagamos la tele donde la hagamos, pero yo entiendo que el mando es libre, es lo más democrático que hay y nosotros vamos a salir a que nos vea el mayor número de personas posibles y yo creo que eso es lo que nos tiene que preocupar ahora.

JAVIER - Y que todo este tipo de cuestiones al final es normal que surjan y que la gente se pregunte cosas y nosotros lo que intentaremos hacer es hacer nuestro trabajo lo mejor posible.