Bárbara Rey declina responder a esta pregunta de Santi Acosta en el especial 'De Viernes'

Bárbara Rey, que centrado buena parte del segundo especial 'De Viernes' a responder a los ataques y acusaciones de su hijo, se ha plantado ante la pregunta que Santi Acosta le ha hecho sobre Ana Herminia. La venezolana ha ocupado unos minutos de la entrevista pero la vedette ha preferido eludir una de las cuestiones planteadas por el periodista.

Bárbara ha defendido que, cuando conoció a Ana Illas, se portó con ella y con su hija "de maravilla". Y, en paralelo, le ha acusado de ser la mano que mece la cuna respecto a los pasos que da su hijo. "Es la que maneja el cotarro", ha espetado concretamente.

"¿Qué te parece Ana Herminia?", le ha preguntado directamente Santi Acosta para pulsar su opinión sobre la actual mujer de Ángel Cristo. "Bueno...", ha titubeado, dejando pasar unos segundos de silencio. "Yo es que no quiero opinar de esta mujer para nada. A mi esta mujer no me interesa lo más mínimo", le ha cortado, negándose así a contestar al comunicador de Telecinco.

"Lo único que me gustaría sinceramente es que hiciera feliz a mi hijo, porque aunque yo no tenga contacto ni relación con él me gustaría que fuera una relación que le diera estabilidad. Una estabilidad que parece que tiene", ha añadido Bárbara Rey.

"Y decirte lo que me parece... pues... que hacen muy buena pareja. Se compenetran muy bien y están muy de acuerdo en todo y eso es fundamental en una pareja. Eso me parece", se ha limitado a verbalizar en un tono apreciablemente irónico y sarcástico, dejando entrever que son tal para cual y que han establecido una especie de frente común contra ella.