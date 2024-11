'Valle Salvaje', avance semanal del 18 al 22 de noviembre: La decisión final de Adriana con Julio

'Valle Salvaje' llega esta semana al momento más esperado desde el estreno de la ficción: la boda de Adriana y Julio que sin duda lo cambiará todo para ellos como para las familias de ambos.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este viernes, Mercedes culpaba a Victoria del comportamiento de Adriana mientras la propia Victoria volvía a enfrentarse a su sobrina ante su negativa de casarse con Julio.

Alejo conseguía que Bernardo le cuente la verdad sobre Antonio sin sospechar que Atanasio los estaba espiando. Isabel temía que Sol no sea una buena influencia para Bárbara, pero ella no permitía que el aya se entrometiera. Asimismo, Alejo conseguía recuperar su amistad con Luisa.

Victoria se celaba al ver a Matilde con el vestido de Bárbara. Mercedes trataba de volver a sonsacarle su secreto a la joven, que se daba cuenta de la manipulación. Gaspar prometía a Irene reunir el dinero para huir juntos.

Por último, Rafael se alarmaba al ver alterada a Adriana, quien, sin dar motivo, afirmaba ser incapaz de casarse con Julio. José Luis temía que el matrimonio de su hijo peligre. Rafael presenciaba la humillación a la que su padre sometía a Julio.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 18 al 22 de noviembre. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 18:30 horas tras los nuevos episodios de 'La Moderna' y 'La Promesa':

Capítulo 39 de 'Valle Salvaje' – Lunes 18 de noviembre

Julio está hundido por la discusión con su padre. Atanasio se marcha unos días de Valle Salvaje para atender a su madre. Pedrito, sin querer, rompe el vestido que Bárbara le dejó a Matilde, pero Atanasio le guardará el secreto. Alejo le prepara un picnic sorpresa a Luisa.

Matilde descubre el roto en el vestido y cree que ha sido cosa de Victoria. Isabel descubre dónde guarda el dinero Bárbara. Bárbara continúa sin entender lo que Sol le enseña. Adriana le confiesa a Rafael que no puede casarse, pues sabe algo terrible sobre Julio.

José Luis devuelve la confianza a Julio y lo hace delante de toda su familia. Rafael y Julio acuerdan que el primero irá buscar al albéitar de Ribaestrecha de inmediato. Antes de irse, Rafael visita a Adriana en su habitación, hasta que se queda dormida: es la víspera de la boda.

Capítulo 40 de 'Valle Salvaje' – Martes 19 de noviembre

¡Llegó el día de la boda de Julio y Adriana! La joven despierta con una carta de Rafael que dice que no estará en su boda. Sol aconseja a Pedrito que diga la verdad sobre lo que pasó con el vestido de Matilde.

Luisa ofrece su apoyo a Adriana: aunque tenga que casarse con Julio, siempre estará ahí para ella. Mercedes encara a Victoria y le dice que sabe que mató a Evaristo y Pilara. Luisa y Alejo se besan. Isabel descubre que Sol oculta algo en su maletín. Adriana todavía espera que Rafael detenga la boda.

Capítulo 41 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 20 de noviembre

Bernardo sospecha que Atanasio no recibió ninguna misiva de su madre. Julio hace un brindis que incomoda sobremanera a Adriana. Domingo, el primo del duque, incomoda a José Luis.

Matilde hace saber a Irene que sabe que lleva un hijo de Gaspar y le recomienda que aborte. Mercedes le cuenta a Bernardo sus sospechas sobre Victoria. Bárbara vuelve antes de la fiesta para discutir con Sol sus dudas sobre "La ciudad de las damas".

Pedrito le confiesa a Bárbara que no ha visto feliz a Adriana. Victoria y José Luis se preguntan a qué habrá ido Domingo a Valle Salvaje esta vez. Adriana vuelve a rechazar a Julio.

Capítulo 42 de 'Valle Salvaje' - Jueves 21 de noviembre

Gaspar le pide a Matilde que deje de presionar a Irene. Mercedes habla con Domingo para que apoye su boda con José Luis, ya que sabe que es de las pocas personas a las que escucha el duque.

Alejo y Luisa tienen maneras diferentes de ver las relaciones entre señores y criadas. Gaspar le propone a Irene fugarse a la mínima oportunidad, ella acepta. Julio pide a Victoria que le ayude con Adriana. Alejo le propone a Luisa ser el padre de su hijo.

Gaspar le dice a Matilde que Irene le hará caso y abortará. Atanasio se reencuentra con su madre, que no parece enferma. Domingo se permite el lujo de despreciar a José Luis. Victoria se enfrenta a Adriana, amenazándola con no ver más a sus hermanos si no atiende a sus obligaciones con Julio.

Capítulo 43 - Viernes 22 de noviembre

Isabel trata de sonsacar a un inaccesible Sol y la mujer acaba registrando su maletín, donde encuentra algo que la alarma. Raimunda insiste en negar las sospechas de Atanasio sobre quién es su padre.

Irene, agobiada por el exceso de atención de Mercedes, lo paga con ella. Decepción de Adriana con Victoria, y la contraataca aprovechando la complicidad de Mercedes.

Julio le propone un negocio a su padre, pero José Luis lo humilla imponiendo, por primera vez, contar con la opinión de Rafael. El duque se presenta ante Victoria para comunicarle su decisión sobre la boda con Mercedes. Al regresar de su viaje, Rafael se encuentra con un Julio hundido.