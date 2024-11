'La Promesa', avance semanal del 18 al 22 de noviembre: La oscura cara de Samuel y la desgracia de Jana

He llegado el momento que todos esperaban y por el que 'La Promesa' cambiará para siempre. Jana sube a la planta noble y, tras un recibimiento digno de una reina por parte de la familia Luján, se instala sin saber que todo es una trampa de la marquesa para acabar con ella y con su relación con Manuel. La antigua doncella aún no se siente preparada para asumir su nueva vida y apenas abandonará su nueva habitación. Así arrancará la serie de TVE en el capítulo de este lunes, 18 de noviembre.

Además, un nuevo desaire de Jana provocará la ira de Cruz, que tomará una decisión con el objetivo de que se sienta más presionada y violentada, y así irla minando poco a poco hasta salirse con la suya.

Entretanto, el robo del crucifijo por parte del padre Samuel ha transcendido y todos los empleados se disponen a buscarlo sin que María Fernández se atreva a desvelar que quien está detrás de su desaparición es el sacerdote.

Mientras, tras una fogosa reconciliación, Pelayo está dispuesto a casarse con Catalina cuanto antes. Y Petra y Martina unen sus fuerzas para destruir al hombre que ha intentado amargar sus vidas: el conde de Ayala. Por ahora, Martina ya se ha enterado de que él es el padre del difunto Feliciano.

Las sospechas sobre las verdaderas intenciones de Julia respecto a Curro acorralan al muchacho, y Martina le recomienda que no se case si no quiere, pero no tiene nada fácil librarse de ello, porque José Juan no para de presionar… y de amenazar. ¿Cómo continúa la semana en 'La Promesa'? Descúbrelo en el avance que te ofrecemos en El Televisero.

Avance de 'La Promesa' del martes 19 de noviembre

Un nuevo plante de Jana provoca la ira de Cruz, que intercede para encargarse del vestuario de la muchacha, a saber con qué objetivo. La intención de Lorenzo es que Curro acepte la propuesta de José Juan, hasta el punto que lleva a su hijo al límite.

Se encrudece la situación de los marqueses con los duques de los Infantes, pero Cruz no parece dispuesta a dar su brazo a torcer. Y Marcelo y Petra van a peor. El ama de llaves carga contra el muchacho ahora con otro motivo: el crucifijo desaparecido.

Ya no existen, en apariencia, dudas en Pelayo y Catalina de cara a la boda, cuya fecha está más próxima de lo que podía parecer.

Avance de 'La Promesa' del miércoles 20 de noviembre

Cruz amenaza a su marido con ir sola a la fiesta de los condes de Urbizu, pero le pide a su hijo que la acompañe. Mientras, Jana sigue sin adaptarse a la vida en la zona noble y recurre una y otra vez a la zona de servicio. Se siente una desgraciada y no sabe qué rumbo tomar. Cruz organiza la vida de Jana, le pide a Teresa que le tome medidas para que el modisto confeccione su vestuario y organiza una cena de bienvenida.

Martina le niega a Ayala la posibilidad de leer la carta que ha recibido de su madre y le pregunta, delante de parte de la familia, si ha tenido algún hijo ilegítimo. Y Catalina y Pelayo acuerdan con el padre Samuel una fecha para la boda, mientras que Curro se da cuenta de que Julia está dispuesta a seguir adelante con su forzado enlace.

María Fernández consigue que Samuel reconozca que robó el crucifijo y que le prometa que lo va a devolver. Marcelo se siente muy presionado por Petra y le dice a su hermana que, para huir del pasado, deberían irse a Portugal.

Don Rómulo le cuenta a Candela y Simona que ha encontrado trabajo en una buena casa, pero, cuando las cocineras descubren qué casa es, se quedan picuetas. ¿Será donde los duques de los Infantes?

Avance de 'La Promesa' del jueves 21 de noviembre

Las ausencias de Jana en las comidas familiares fuerzan a Cruz a organizar una nueva cena de bienvenida para obligar a la muchacha a acudir. Con el objetivo de apaciguar las cosas, Manuel anima a su padre a acudir a la fiesta de los duques de Urbizu con Cruz, por el bien de todos.

Todos los implicados parecen estar de acuerdo en que Curro y Julia se casen, pero Alonso trata de intervenir en favor del que cree su sobrino. En paralelo, Teresa toma una decisión definitiva de cara a permanecer en La Promesa con Marcelo o marcharse para siempre. Una vez más, Martina pone a prueba a Ayala, haciéndole preguntas escabrosas sobre sus relaciones con el servicio.

Avance de 'La Promesa' del viernes 22 de noviembre

Jana se disculpa con Manuel por haber abandonado la cena y acuerdan que Jana no volverá a cenar con el resto de la familia hasta que se sienta preparada. Y Alonso accede a acompañar a su mujer a la fiesta de los condes de Urbizu, siempre y cuando ella abandone la guerra contra los duques de los Infantes. La marquesa contrata por sorpresa a una institutriz para Jana.

Martina y Petra se enfrentan abiertamente al conde de Ayala, mientras José Juan pide a Lorenzo dinero para seguir con la boda. Petra le asegura a Santos que pronto descubrirán toda la verdad sobre su madre.

El padre Samuel cambia de opinión y finalmente no reconoce haber robado el crucifijo y, ante los reproches de María Fernández, que lo vio todo, este muestra su cara más agresiva y evidencia que es un párroco con un lado muy oscuro.