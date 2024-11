Solo Iñaki López podría decir lo que dice ante la polémica de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'

Iñaki López se ha pronunciado, a su manera, sobre lo ocurrido entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. El asunto está en boca de todos después de que David Broncano estallara y denunciara que el programa de Pablo Motos le había boicoteado la entrevista a Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP.

Estaba previsto que fuera el invitado de anoche, incluso acudió a las instalaciones en las que se graba el programa de TVE. Sin embargo, tal y como explicó el cómico, en 'El Hormiguero', donde el deportista acudirá la semana que viene, levantaron teléfonos para presionar e frustrar esa entrevista.

"Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. Nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas", señaló David Broncano, insinuando amenazas para que Jorge Martín revocara su participación en 'La Revuelta' en el último momento.

"Nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy… Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en ‘La Resistencia’ y demás", continuó denunciando el humorista, que, visiblemente molesto, aseguró que estas prácticas de 'El Hormiguero' no es la primera vez que suceden.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Tras las explicaciones, que han causado una polémica mayúscula, 'La Revuelta', sin invitado que ofrecer, emitió unas imágenes de la berrea del ciervo, buitres y serpientes en señal de protesta por el sabotaje desde la competencia. Imágenes nada casuales con mucha carga irónica. Aun así, el programa de Broncano (13,9%) se quedó solo tres décimas por debajo de 'El Hormiguero (14,2%) en estricta coincidencia. Además, los quince minutos que duraron esas imágenes de animales obtuvieron un 12% de share y más de 1,5 millones de seguidores. Todo un logro que merece ser resaltado y que ha llevado a que Iñaki López haya lanzado un sarcástico tuit de los que solo él sabe poner.

El presentador de Atresmedia ha reaccionado al buen resultado de 'Más vale tarde' en la jornada de ayer, con un gran 8,5% y cerca de 700 mil espectadores de media. "No es la audiencia de una buena berrea, pero nos conformamos. Gracias a todos un día más!", ha llegado a escribir el comunicador de La Sexta, aludiendo de este modo sutil a la gran polémica televisiva del momento.