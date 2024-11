María Becerra impugna lo que Broncano destapa sobre ella en 'La Revuelta': "Eso es mentira"

María Becerra se reencontró con David Broncano este miércoles durante su primera visita a 'La Revuelta'. La cantante llegó preparada para pasar una noche de risas y confesiones con el humorista bajo la excusa de presentar su último sencillo. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado cuando el presentador desveló un secreto que dejó mortificada a la argentina.

Nada más llegar, la intérprete de 'Automático' sorprendió al de Jaén y su equipo con los regalos customizados que les había traído en esta última visita. Se trataba de unas deportivas con la cara de cada colaborador dibujada, y no pudo evitar comentar la forma de atarse los cordones del presentador. "Se nota la diferencia de época", señaló la invitada entre risas.

"Actualmente no se ata así", intentó explicar María Becerra al conductor de 'La Revuelta', que le había mostrado a la argentina como se ataba las deportivas con doble nudo. Y las bromas sobre su diferencia de edad no pararon a partir de ese momento. "Si no podes ni mover la cadera", bromeó la cantante mientras intentaba mostrarle la manera "cool" de atarse las zapatillas hoy en día.

María Becerra, avergonzada por su uso diario del teléfono móvil: "No me siento orgullosa"

Aún así, Broncano no parecía muy convencido con su método. "Pero luego te pisas el cordón por dentro...", espetó el comunicador. "Puede ser menos cómodo pero te ves más cool", comentó entre risas antes de que el humorista le obligase a mostrar su teléfono móvil para comprobar su tiempo de uso. "No me siento orgullosa de esto...", confesó nada más ver su historial.

Mientras tanto, David Broncano contemplaba la cifra completamente atónito. "Este es el uso de ayer", advirtió el de Jaén mientras María Becerra temía comunicarla en alto. "¡Qué! Eso es mentira... me mato. ¿No es semanal?", exclamó la argentina. "¿Qué hice ayer con el celular tanto? ¿Qué hay?", insistió la invitada.

Antes de decir nada sobre el tiempo de uso de móvil de María, buscad el vuestro. Os vais a sorprender, de verdad. Es más del que pensáis. Lo siento si estoy impidiendo que lo reduzcáis con este vídeo. #LaRevuelta @MariaBecerra22 pic.twitter.com/80OhdJW01f — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 20, 2024

"Con razón tengo tanta ansiedad"

Entonces, el presentador destapó que la artista había usado el teléfono móvil una media de 12 horas y 19 minutos el pasado martes. "La gente ofendida.. de 24 horas que tiene el día ¿Qué hiciste?", preguntó algo preocupado el comunicador. Entonces comenzó a enumerar el alto uso de Instagram y Tik Tok, dejando a Becerra avergonzada. "Con razón tengo tanta ansiedad...", señaló la argentina.

"¿Qué mierda hago? Igual eso fue ayer, pero antes de ayer no", terminó excusándose María Becerra antes de enfrentarse a las preguntas clásicas del programa, pero obligando al humorista a sincerarse también. "Cómo respondo a esta pregunta… tengo mucha pasta", comenzó contestando a la pregunta del dinero. "Pues David tiene más", añadió Ricardo Castella de fondo.

"¿Vos tenes más?" , preguntó algo extrañada la cantante. "Sí, bastante, también trabajo bastante, el gobierno me manda un sobre todos los meses...", comentó con sorna el presentador. Y la invitada no dudó en plantarse ante la pregunta del sexo. "Tendrías que haber sido ginecólogo. Mucha pregunta sexual...", espetó la artista.

"En el último mes la verdad que creo que dos, porque estuve de viaje, estuve un mes lejos de mi tigre", comentó entre risas María Becerra después de haber dejado en shock a David Broncano por la baja cifra en comparación con sus anteriores visitas a 'La Resistencia'.