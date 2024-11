Los protagonistas de 'La que se avecina' claman por la vuelta de este icónico personaje

Ya están disponible en Prime Video los primeros capítulos de la temporada 15 de 'La que se avecina'. La comedia creada por los hermanos Caballero y producida por Contubernio, Mediaset y la plataforma de streaming, regresa por todo lo alto después de haber anunciado la renovación de la serie por dos temporadas más, por lo que llegarán a ser en un futuro 17 temporadas.

De este modo, la ficción de Contubernio es actualmente la serie española más longeva en emisión. Esta buena noticia la anunció Mediaset durante la celebración del South Festival Series, celebrado en Cádiz el pasado mes de octubre, y al que acudió El Televisero. Allí, pudimos hablar en exclusiva con María Adánez, Nacho Guerreros y Nathalie Seseña sobre la nueva temporada y las nuevas tramas de los vecinos más locos de la televisión.

Además, Adánez regresa a la serie después de varios años de ausencia. Es por eso que hemos querido preguntarles a los tres protagonistas de 'La que se avecina' por que otros personajes históricos, tanto de 'LQSA', como de 'Aquí no hay quien viva', les gustaría ver en próximas temporadas de la comedia. ¿Confían en poder ver a José Luis Gil de vuelta en la serie? ¡Nos contestan a todo!

¿Cómo os sentís ante la renovación de 'La que se avecina' por dos temporadas más?

NATHALIE - Bueno, ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero bueno... No se podía contar. No se podía contar, pero bueno, siempre el hecho de hacerlo público quiere decir que se termina de confirmar, porque eso es como una prueba de que, efectivamente, todo va bien, todo adelante y vamos a hacer dos más.

María Adánez, vuelves a 'LQSA' ¿cómo ha sido esto?

MARÍA - Bien, muy contenta. Vuelvo, vuelvo y además por dos temporadas, pues mira, mejor porque así Rebeca vuelve un poquito más y le da tiempo a hacer más cosas, ¿no? Sí, estaré el resto de temporadas. Hombre, ya volver para volverme a ir... Esto ya es como…no, no, no. Hay que darle al público un personaje que lo vuelva a querer, ¿no?

¿Qué personaje os gustaría que volviera a la serie?

NACHO - A mí me encantaría que volviera Malena Alterio, por ejemplo, me encantaría porque fue la primera temporada y hace tanto… que estaría bien. También hay otros, pero bueno, yo con Malena... es que me encanta.

NATHALIE - A mí me encantaría que volviera mi hija, Víctor Palmero, al que adoro y al que echo muchísimo de menos, así que Víctor, por favor, si me estás escuchando, si me estás oyendo, por favor, vuelve a casa. Vuelve a casa por Navidad o por verano, por primavera, por otoño, pero vuelve, por favor, que te echo mucho de menos.

MARÍA - Yo estuve menos tiempo con el equipo, con el resto del reparto. Pero mira, he oído el nombre de Malena, que yo no trabajé, por supuesto, con ella, en 'La que se avecina', pero sí en 'Aquí no hay quien viva', y también me parecería un grandísimo fichaje. Es una actriz extraordinaria y una persona increíble.

¿Habéis sentido miedo de que se acabara la serie? ¿Teníais ya en mente otros proyectos?

MARÍA - Yo creo que todavía no lo pensábamos, ¿verdad?

NACHO - Bueno…

NATHALIE - Yo sí.

MARÍA - Yo, como estaba recién llegada, no lo quería pensar. No, no, no, no puede ser, no puede ser.

NATHALIE - Pues yo sí lo pensaba. Bueno, es que ha habido muchas veces que la serie se iba a terminar, obviamente. Entonces nosotros como que muchas veces hemos dicho "Bueno, ya está" y luego seguimos. Entonces, yo también pensaba que sí, que había un fin, pero bueno, pues no, pues seguimos, pues fenomenal.

NACHO - Lo que más te permite la serie, que lo he dicho antes, es tener una carrera paralela al lado. Es decir, no es solo la serie y ya está, sino que tú puedes embarcarte en cualquier proyecto teatral o… igual audiovisual es más complicado, pero si estás haciendo teatro, en mi caso, no he tenido ningún problema para compaginarlo en absoluto.

Decía Laura Caballero que esta renovación por dos temporadas más de 'LQSA' es también una forma de darle tiempo a José Luis Gil para que se recupere y pueda volver a la serie.

NACHO - Ojalá, ojalá.

NATHALIE - Ojalá. José Luis, evidentemente, es como el alma de esta serie. Además, el único actor, yo creo que es el único, que estuvo todo 'Aquí no hay quien viva' y toda 'La que se avecina' hasta que se ha enfermado, porque es que es el único. Imagínate, es el alma... y bueno, le echamos mucho de menos y ojalá que se recupere y pueda volver con nosotros.

MARÍA - Desde luego. Un grandísimo actor y una maravillosa persona.

Los hermanos Caballero estrenan también 'Muertos S.L' y decían sus protagonistas que les encantaría un cameo de alguien de 'LQSA' haciendo de fallecido.

NATHALIE - ¡Uy! Qué mal rollo. Mira, yo creo que lo de muertos no nos gusta. O sea, los actores cada vez que tienen que rodar en un ataúd, yo creo que todo el mundo lo pasa fatal eh, o sea, aunque sea comedia, pero siempre te da como impresión, entonces, a mí no me gustaría verme en un ataúd y si me tengo que ver pues que sea poco. Y que nos despertemos rapidísimo.

NACHO - Y que no sea juntos los dos.

NATHALIE - Pero bueno, los cameos son posibles, yo hago cameos en 'Machos alfa'. Yo creo que hemos hecho muchos cameos en 'Machos alfa'.

MARÍA - Yo todavía no, me encantaría.

NATHALIE - Y yo creo que ellos, como ha dicho María antes, la verdad que súper fieles a sus actores y es verdad. Y entonces, bueno, pues nunca se sabe muy bien si vamos a estar a lo mejor.

NACHO - Si a ti te llaman para trabajar, tienes dos opciones igual: o quedarte en casa o trabajar, ¿qué prefieres trabajar? Y si te llaman Alberto y Laura, yo llevo 17 años trabajando con ellos, para cumplir 18 ya. Entonces, es que me gusta trabajar. Si me llaman para 'Muertos SL', pues oye, desde aquí hago un llamamiento, llamadme.

¿Cuántas temporadas le auguráis a 'La que se avecina'?

NACHO - Estábamos hablando antes de a ver si nos llega para jubilarnos allí, ¿no?

NATHALIE - No, hombre, no. Yo creo que le auguramos lo que hay ahora.

NACHO - Bueno, tú vete y nos quedamos los demás.

NATHALIE - Dos. Hay que vivir el presente

MARÍA - Me da para irme y volver. Si no mírame a mí.

NATHALIE - Bueno, las que, como digo yo, las que tengan que ser, pues que sean, serán.