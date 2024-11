Lorena Castell señala claramente quién es el perdedor de la polémica entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Lorena Castell ha sido la última en dar su opinión sobre la polémica del momento, la desatada por David Broncano el pasado jueves en 'La Revuelta'. Y es que, el presentador denunció las presiones que, desde hace años, sufren sus invitados por parte de 'El Hormiguero' para evitar que vayan a su programa antes que al de Antena 3.

Sus palabras han provocado un enorme revuelo. Numerosos son los rostros conocidos, e infinidad las personas anónimas, que han mostrado su apoyo a David Broncano y a su equipo. La última en hacerlo ha sido Lorena Castell. Este viernes, la catalana acudía al estreno de 'Mágicas navidades', y allí era preguntada por la polémica.

Sin querer posicionarse en ninguno de los dos bandos, Lorena Castell sí que ha querido dar un 'tirón de orejas' a Pablo Motos. "No me pidáis que me posicione, porque yo con los dos tengo relación", empezaba diciendo la popular presentadora. Aunque, acto seguido, echaba un pequeño rapapolvo al conductor de 'El Hormiguero': "Yo creo que no se puede luchar. Aquí el que pierde es el invitado y yo creo que el invitado tiene que tener la posibilidad de ir a cualquier programa".

La petición de Lorena Castell

"O sea, no solo tenemos 'El Hormiguero' o 'La Revuelta', hay otras plataformas en las que podemos hacer publicidad. Y, por ejemplo, yo como invitada para hacer publicidad de mi espectáculo, no solo me gustaría ir a esos dos, sino a todos los que pueda", ha añadido. De esta forma la futura presentadora de 'Caiga quien caiga' deja claro que, sin querer mojarse, apoya a Broncano y a su equipo.

Lorena Castell ha finalizado lanzando una petición. "Así es que, por favor, más programas en los que se dé visibilidad a los espectáculos y que yo pueda ir a vender mis entradas", ha sentenciado la que fuera colaboradora de 'Zapeando' en La Sexta.