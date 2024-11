Lo hace con sorna pero el dardo de Marc Giró a Broncano por su presupuesto en TVE es clarísimo

El implacable éxito de 'La Revuelta' en La 1 de Televisión Española ha provocado que muchos pongan sus miras en el espacio de Broncano. De hecho, al conocido presentador le han salido imitadores a tenor de la forma de Marc Giró de plantear las preguntas a los entrevistados. En concreto, Luis Tosar y Luisa Mayol han sido los últimos rostros en acompañar a Marc en 'Late Xou'.

El popular espacio de La 2 de la corporación pública ha sorprendido al innovar y fijarse en el espacio estrella de su hermana mayor, La 1. "En 'La Revuelta' hacen una pregunta final, hacen dos o tres, no sé cuántas preguntas hacen. Hacen una pregunta final y os voy a hacer una pregunta clásica", ha comenzado diciendo el presentador de 'Late Xou'.

Acto seguido, Marc Giró no ha dudado en admitir el plagio con cierta sorna y en apuntar a las diferencias de presupuesto: "Como hemos copiado todo esto a los americanos, también le copiamos a 'La Revuelta' con todo nuestro papo. Este programa tiene menos presupuesto, pues pensamos menos. ¡Qué quieres que te diga!". Poco ha tardado en lanzar la pregunta: "¿Qué habéis pedido para reyes?".

Una cuestión que ha sorprendido a los invitados a tenor de sus comentarios. "Yo me estaba preparando para que contáramos de nuestra sexualidad", ha exclamado Luisa Mayol. Por su parte, Luis Tosar ha añadido: "No, no. De eso ya hablamos de más".

Tras este divertido momento, los dos invitados han confesado sus regalos para reyes. "Pero no me digas la paz en el mundo que de eso se encarga Donald Trump", les ha espetado con humor Marc Giró. "Un jersey que ponga la paz en el mundo", ha añadido Luis Tosar. Mientras tanto, Luisa Mayol ha confesado: "Debería pedir un curso de inglés". "Jo, ¡qué rollo!", ha exclamado Marc Giró.