La reportera de Joaquín Prat revela el alto precio de su error y da estas explicaciones en directo

Joaquín Prat ha dado la oportunidad de explicarse a la periodista Silvia Ruiz después de su viral error en una conexión con 'Vamos a ver' en la jornada de ayer. En un directo desde Massanassa, en Valencia, la reportera confundió una pintada sobre Pedro Sánchez en una pared.

Se podía leer "PEDRO HDP". Sin embargo, Ruiz malinterpretaba de forma inocente lo que quería decir esa frase -un insulto al presidente del Gobierno- y afirmó que ponía "'Pedro, descansa en paz'". Un fallo que dio la vuelta a las redes sociales, donde se acusó al programa y a la profesional de manipular de forma deliberada. Nada más lejos de la realidad.

Joaquín Prat, ante el inmenso y desmedido revuelo, pidió perdón antes de acabar el programa: "La hemos cagado. Les pedimos disculpas porque no hemos sabido estar a la altura. Hemos metido la pata y por eso, insisto, volvemos a pedir disculpas por esa imagen".

Y este miércoles, ha sido la propia Silvia Ruiz, protagonista involuntaria, la que ha dado explicaciones y ha pedido disculpas. "Nosotros no pretendemos ser protagonistas, nosotros simplemente contamos y prestamos nuestros micrófonos para que la gente exprese lo que necesita y, sin embargo, tú, ayer, muy a tu pesar, te convertiste en protagonista. No sé si quieres decir algo. En primer lugar, ¿cómo estás compañera?", le ha dado paso el presentador.

"Fue un día muy duro como podéis imaginar. Somos personas detrás de estos micrófonos y estas pantallas. Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos, somos profesionales todo el equipo de 'Vamos a ver'. Ayer lo dijiste bien claro: hay un equipo detrás tremendo", ha defendido la joven.

"Y las prisas, el correr, el ir a contrarreloj para estar al pie del cañón... Nosotros también sufrimos las historias que nos cuentan. Intentamos dar con nuestro altavoz lo mejor que podemos, pero muchas veces se llega a los sitios corriendo y el comentario fue de la manera más inocente del mundo. Pido disculpas desde luego por si alguien se ha ofendido, pero fue de la manera más inocente. Fue llegar al punto de directo, comentarlo con el compañero y acto seguido entrar en directo", ha explicado la reportera de Joaquín Prat.

Joaquín Prat y Patricia Pardo cierran filas con Silvia Ruiz

"Quiero que esto quede tranquilo, todo pasa, estoy arropadísima por todo el equipo y gracias, Joaquín", ha añadido. "Nos llama mucho la atención la campaña en redes cuando uno tiene un error. Supongo que no identificaste a quién iba dirigida la pintada ni el acrónimo al que te referías. Ya está, yo he visto cosas que me ponen la carne de gallina y esta, desde luego, no es una de ellas", ha apuntado el comunicador.

"Todos cometemos errores y estamos expuestos a esto y, como dices, no lo vimos y lo contamos de la manera más inocente", ha apostillado Silvia Ruiz mientras Prat ha puesto en valor que siga con su trabajo con total normalidad: "Es la mejor manera de decirles a los espectadores que los fallos se cometen pero que tampoco es para tanto". "Es un error totalmente involuntario", ha comentado Patricia Pardo.

"He visto cosas que me ponen la carne de gallina y esta no es una de ellas", ha repetido de nuevo Joaquín Prat. "Son cerca de 25 horas de directo a la semana, a veces nos podemos equivocar, y lo resolvemos, lo corregimos y continuamos", ha afirmado Alfonso Egea.

"Todos entendimos que fue un error. No entiendo tanto revuelo por una confusión de una reportera, que ayer me mandaban mensajes de 'cómo estáis'. Vamos a dejarnos ya de la locura esta", ha solicitado Pardo. "Descanse en paz la polémica", ha rematado Joaquín.