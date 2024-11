Iñaki trató de frenar a Nico Williams su respuesta a una de las preguntas clásicas de 'La Revuelta'

'La Revuelta' sorprendió este miércoles con la visita de unos viejos amigos del David Broncano. Iñaki y Nico Williams aterrizaron por primera vez en el espacio de La 1 para presentar su nuevo documental 'Los Williams'. Y los hermanos futbolistas no se cortaron al pronunciarse cuando el presentador recordó una broma que Marc Cucurella había hecho sobre ellos en su visita al programa.

"No esperábamos este recibimiento, que somos muy pesados, estamos en todos lados", comentó sorprendido Iñaki mientras Broncano terminaba de agitar el bombo entre aplausos. Y es que, ambos hermanos comparten pasado con el humorista, ya que acudieron en numerosas ocasiones a su espacio de Movistat Plus+. "Sois unos máquinas, los mejores y la gente os quiere", sentenció el humorista sobre su recibimiento.

Iñaki y Nico Williams acorralan a David Broncano con un reproche directo sobre uno de sus invitados

Nada más abrir su regalo, una camiseta de la Selección española, David Broncano no tardó en preguntar al mayor de los hermanos sobre su experiencia jugado en la Copa de África el año pasado. "Cuando voy disfruto mucho, es verdad que no ganamos ni un partido", comentó el futbolista entre risas. Aún así, Broncano insistió en que habían ganado alguno mientras Nico Williams no podía evitar reírse. "Ganamos uno, no me acuerdo… creo que no ganamos", terminó confesando el futbolista.

Cuando el humorista le preguntó directamente a Nico si había seguido el campeonato, el menor de los Williams no tuvo más remedio que sincerarse. "Si… por ver a mi hermano. Es que perdían siempre, entonces…", espetó Nico entre risas del público. Fue entonces cuando el conductor de 'La Revuelta' recordó una broma que Marc Cucurella hizo sobre ambos en su paso por el programa. Y al parecer su comentario hizo saltar chispas en Bilbao.

"Hubo polémica eh", advirtió Broncano preguntando a Nico Williams y a su hermano qué les dijo. "Quieres que haya un poco de...", comentó entre risas Iñaki antes de pronunciarse. "Hizo un chiste con que el quería que su hijo quería que jugase en el Atleti y tener el niño allí en Bilbao", comenzó explicando el humorista antes de recordar el comentario de su compañero de equipo. "Le dije claro, pero tiene que nacer allí. Y él dijo algo así como 'si no se inventan que tienes un primo' y la gente se ha enfadado allí en Bilbao", aseguró el comunicador.

"Hay gente picada pero saben que era en coña. Aunque los de Bilbao nacemos dónde queremos. Míranos a nosotros", sentenció Iñaki Williams entre aplausos. "Cucurella es que va con todos, no respeta nada... un día lo va a coger alguien del cuello", espetó el conductor de 'La Revuelta'. "O del pelo", añadió entre risas el menor de los hermanos.



La advertencia de los hermanos Williams ante las preguntas clásicas

Y después de jugarse quién respondía a la primera pregunta del dinero a piedra, papel o tijera, Nico Williams tuvo que sincerarse. "Claro, has renovado el contrato...", comenzó señalando el presentador mientras insistía en una cifra concreta de su patrimonio. "Entre cinco y seis...", confesó entre risas sin aclarar si eran millones. Pero Broncano terminó poniéndolo en evidencia al señalar en pantalla que según internet, ganaba entorno a 10 millones al año.

Con la pregunta del sexo fue más claro y conciso. "Ahí estamos bien, no me puedo quejar", confesó con media sonrisa el futbolista. Pero cuando el humorista le advirtió sobre el cambio en el sistema de puntuación, comenzó a hacer cuentas algo apurado. "Es que paja joder...", espetó el invitado mientras su hermano se tapaba la cara. "Mamá está escuchando", le advirtió Iñaki entre risas antes de que diese 14 como cifra final. "Es buen dato, de los mejores que se han dado este año", sentenció el comunicador.