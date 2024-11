El Maestro Joao habla de Sonsoles y su programa en estos términos tras fichar por TVE

Hasta hace más de un año, el Maestro Joao era un rostro habitual de los programas de Mediaset pero poco a poco el vidente ha conseguido hacerse un hueco en Atresmedia como colaborador de 'Zapeando' y de 'Y ahora Sonsoles' con Sonsoles Ónega así como en TVE donde ha concursado en 'Baila como puedas'.

El pasado viernes, el Maestro Joao acudió a los premios de 'Los 40 Music Awards' como invitado y además fue encargado de entregar algunos de los galardones junto a Belén Esteban.

Al pasar por la alfombra roja, Mundo Deportivo le preguntó por diferentes temas como Iker Jiménez y la polémica en torno a los influencers que han viajado a Valencia. Pero también le preguntaron por cómo es trabajar con Sonsoles Ónega.

"Sonsoles es maravillosa. La admiro, la quiero y la adoro", empieza diciendo el Maestro Joao antes de anunciar que además de su trabajo en 'Y ahora Sonsoles' va a dar el salto de nuevo a TVE con dos nuevos proyectos muy pronto. "Pero tengo dos cosas que empiezo próximamente en otra cadena y estoy muy feliz", asegura.

"Al fin y al cabo no tengo un sello de una televisión. Hago Telecinco, hago 'Zapeando', hago Sonsoles y hago TVE y eso me da mucha suerte y mucha alegría porque te da más oportunidades", asevera en alusión a que no tiene un contrato de exclusividad con ninguna cadena ni productora.

En este sentido, el Maestro Joao ha avanzado su fichaje por dos programas de TVE sin desvelar cuáles son. Uno de ellos será 'Pasa sin llamar', el nuevo programa que prepara La 1 para su prime time de los viernes con Inés Hernand y Alba Carrillo. Y el otro podría ser alguno de sus magacines como 'Mañaneros' en el que ya participó de forma esporádica o 'D Corazón' con Jordi González y Anne Igartiburu. Pero también podría ser concursante de algún programa como 'Bake off: famosos al horno' tras su paso por 'Baila como puedas' hace casi un año.