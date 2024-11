El Gran Wyoming responde a si iría antes a 'El Hormiguero' o 'La Revuelta' como invitado en plena polémica

La actual temporada televisiva ha comenzado con una guerra de audiencias entre programas que hacía años que no se veía. Nos referimos al duelo que mantienen noche tras noche 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Una batalla televisiva que se recrudeció este jueves con la denuncia de David Broncano de las "presiones" de Pablo Motos tras caerse en el último momento la visita del piloto de Moto GP Jorge Martín al programa de TVE.

El tercero en discordia en esta pugna ha sido El Gran Wyoming, que, con su humor ácido sobre política, ha visto cómo parte de su público se podría haber trasladado al nuevo programa de La 1, debido a esa faceta reivindicativa y social que tiene 'La Revuelta'. Sin embargo, a pesar de haber sido el gran damnificado en este inicio de curso, 'El Intermedio' se ha recuperado las últimas semanas y está batiendo récord de temporada.

Esta semana, El Gran Wyoming acudió a la Academia de Cine de Madrid para recibir el premio Lola González Ruiz -en honor a la abogada víctima de los atentados de Atocha de 1977 que dedicó su vida a defender la libertad contra el fascismo- en la VIII edición del Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática. Allí el presentación aprovechó para hacer un alegato contra la manipulación y el auge de "la mentira", de la que ha afirmado que es un "arma más" y se ha convertido en una "estrategia".

Además, tras la polémica surgida en torno a Iker Jiménez en 'Horizonte', por su difusión de bulos sobre la catástrofe de la DANA, El Gran Wyoming ha entrado de lleno en este tema, lanzando chistes y pullas al presentador de Cuatro. Un tema sobre el que habló con El Televisero en la primera parte de esta entrevista exclusiva. Ahora, el presentador de 'El Intermedio' nos hace un balance de cómo ha vivido y está viviendo esa 'guerra' entre Broncano y Pablo Motos, y si iría a estos programas de invitado.

El Gran Wyoming, estamos en el Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática, donde has recibido el Premio Lola González Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Estás acostumbrado a esto de los premios?

WYOMING - Creo que soy el único (risas). No sé cuántos premios dan. Bueno, sí, estoy muy contento, para mí ha sido una sorpresa y bueno, es un premio un poco a una trayectoria, en fin. Y eso que te lo den sin tener una enfermedad terminal está muy bien.

¿Cómo estás viendo este arranque de temporada con 'El Intermedio'? Que estáis ahí peleando en una batalla que en esta temporada es totalmente abrasadora.

WYOMING - Sí, ha salido una competencia nueva que es 'La Revuelta' y que, bueno, pues en principio nos quitó mucha audiencia. Sobre todo la situación, porque fue muy gracioso, se creó como un reality, ¿no? Era como una final de boxeo. Pablo Motos contra Broncano. Y en esa pelea la gente se polarizó y tal. La gente más joven del programa estaba muy preocupada: 'A ver qué va a pasar', 'ay, madre mía'.

Pero, yo que llevo muchos años dije: 'No, no os preocupéis que nosotros tenemos un perfil que, en realidad, es complementario, no compite con estos programas'. El formato nuestro es completamente distinto al de Broncano, en este caso, que era el que más competía con nosotros. Y efectivamente la audiencia ha seguido volviendo y ahora estamos como cuando no estaban.

Esta politización ha llegado, como tú decías, a este tema de Broncano y de Motos. Se ha radicalizado. ¿Tú piensas que hay una seña política en esta batalla o que es una cuestión meramente televisiva?

WYOMING - Hombre, desde el momento que todo un emporio mediático sale diciendo que esto es una decisión de Sánchez, que ha impuesto a este señor y luego contando por encima unos contratos que no eran así, como que no tenía que responder de audiencias, que ahí se quedaba sine die cobrando unos millones, que en realidad era todo… Claro que hay ahí detrás una historia política.

¿Y entre ellos?

WYOMING - Eso ya me trae sin cuidado, yo creo que esto hay que llevarlo de otra manera. Como a mí ya me pasó, yo tuve un programa que se llamaba 'La Azotea', y también salió allí todo, que era una decisión de Zapatero... Bueno, tuvo que responder la directora general del ente en una sesión parlamentaria en el Congreso sobre a cuánto ascendían los millones que me habían dado en secreto. Claro, la mujer diciendo "Como es en secreto, no lo puedo decir" (ironiza). En fin, haciendo coña del asunto... Pero yo esto de Broncano ya lo he vivido. Es algo que hacen nuestros vecinos de aquí al lado (de Génova).

Es la pregunta que por la calle se hace mucha gente. Si te invitaran a un programa, ¿a cuál de los dos irías?

WYOMING - Hombre, es una pregunta muy compleja. Yo iría a los dos programas, no tengo ningún problema. Además, diría lo que pienso exactamente.

Muchísimas gracias y toda la suerte en esta temporada.

WYOMING - Gracias.