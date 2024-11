Daniela activa el protocolo de abandono y pone en jaque su continuidad en 'Gran Hermano'

No están siendo días fáciles para Daniela dentro de la casa de 'Gran Hermano'. La concursante, además de estar nominada desde el pasado jueves, ha protagonizado tensos enfrentamientos con Ruvens. Precisamente estos desencuentros con el joven han provocado el estallido de la colombiana, quien ha activado el protocolo de abandono.

Todo comenzó el pasado domingo cuando Ruvens se posicionó contra la joven. Tras sendos reproches, éste cerró una puerta con enfado delante de Maica y Daniela. Un gesto que poco o nada gustó a la concursante, quien le reprendió diciendo: "Me has tirado la puerta en la cara". Los reproches no han cesado puesto que Ruvens le afeó su actitud: "Y tú has arrugado la carta de mi familia".

Una situación que provocó que Daniela acudiese al confesionario. Allí la joven comunicó su intención de abandonar, aunque el Súper logró hacerle entrar en razón y evitar que se fuese. De hecho, durante la emisión de la versión 'Límite 48 horas', la concursante ha declarado: "Voy a esperar al jueves a que decida el público".

En la misma línea, ésta ha añadido: "De momento hoy me he levantado más tranquila. He venido a esto, ya sabía a lo que me enfrentaba pero estoy más tranquila. Lo dejaré en manos de la gente que me apoya". A pesar de reconducir su situación dentro de la casa, Daniela ha estado a punto de abandonar de nuevo. una situación provocada por el mensaje que su madre le ha hecho llegar.

El mensaje que ha estado a punto de provocar el abandono de Daniela

Es necesario recordar que durante la última gala las madres y defensoras de los nominados han podido contactar en directo con los nominados. Sin embargo, Daniela no ha podido hablar con su madre debido a problemas de cobertura y se ha tenido que conformar con un vídeo grabado por su progenitora. A pesar del mensaje de ánimo y de la fuerza que le ha querido transmitir a su hija, el mensaje de la madre de Daniela ha provocado el estallido de ésta.

Visiblemente agobiada y entre lágrimas, Daniela ha abandonado el salón asegurando: "Me quiero ir con mi madre, me quiero marchar con ella. Me necesita, le he visto la cara y sé que me necesita". Junto a Maica, la concursante ha proseguido sollozando: "Quiero irme con mi madre, sé que me necesita. Es un sentimiento que tengo... Mi madre se veía triste". Poco después, la concursante se ha personado en el confesionario donde, más tranquila, ha reculado y ha comunicado su intención de quedarse.

"Es una sensación muy rara que no sé explicar", ha comenzado diciendo. Frente a ello, el presentador ha intentado tranquilizarla asegurando que un problema de conexión ha impedido su intervención en la casa: "Debo decirte y tienes que creerme que ha tenido un problema de conexión, pero tu madre está bien".

"La veo mal. No sé si es una sensación mía o si me necesita o no sé. Sólo quiero que me lo hagáis saber", ha comentado entre lágrimas. Por su parte, Jorge Javier ha intentado tranquilizarla: "Estaba previsto en todo momento que tu madre entrara en directo y no ha podido ser por problemas de conexión... Créeme cuando te digo que está todo bien". "Lo siento. Si mi madre me está viendo dile que lo siento, que no soy tan fuerte como pensaba. Dile que perdón, que me perdone. Por favor, cuidadla mucho", ha concluido la joven antes de volver a la casa.