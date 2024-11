Adiós en 'Saber y ganar': El veterano concursante que es despedido forzosamente por este motivo

Esta semana, 'Saber y ganar' ha vivido una semana de lo más especial pues después de celebrar el programa número 50 de Ángel Chacón hace unos días; este viernes ha sido Biel Copons el que cumplía también 50 programas en el concurso presentado por Jordi Hurtado.

El pasado miércoles, Ángel Chacón, de Cuevas del Almanzora (Almería), llegó a su programa 50. Este joven de 27 años, graduado en Derecho y que trabaja como registrador de la propiedad, apareció por primera vez en 'Saber y ganar' el 12 de septiembre de 2024 y en su programa número 13 ya consiguió proclamarse como "Magnífico".

En su paso por el concurso de La 2 coincidió con Marc Mendoza y Nacho Rodríguez, otros de los "magníficos" de este año llegando a formar un trío completamente excepcional. A lo largo de estos 50 programas, Ángel ha demostrado tener un gran dominio de la Calculadora hasta el punto de que se le conoce como "El Chico Calculadora".

Biel celebra su programa 50 en 'Saber y ganar' con sabor agridulce

Y dos días después de la gran celebración de Ángel, que aspira a llegar a los 100 programas, ha tenido lugar otro bonito especial con los 50 programas de Biel Copons. "Estoy atacadito, estoy muy emocionado. Nunca pensé llegar hasta aquí", confesaba el joven de Sabadell.

Biel es de Sabadell y está estudiando Medicina. Concursó por primera vez en 'Saber y Ganar' el 2 de octubre de 2023 y se proclamó "Magnífico" en su programa 21. Tras su salida del programa, Biel volvió a los especiales con los 'Magníficos' de este año y en una gran final junto a Jairo Fernández y Ana Santamaría se convirtió a sus 21 años en el 'Supermagnífico del 2024', el más joven de la historia del concurso que presenta Jordi Hurtado.

Finalmente, el pasado 28 de octubre se pudo reincorporar al programa y desde entonces ha completado 20 programas más hasta llegar a los 50 este viernes. Un programa en el que los guionistas del concurso se lo han hecho pasar un poquito mal con pruebas terroríficas en las que se colaba la voz del mismísimo Hanníbal Lecter.

Lo que no esperaba es que 'Saber y ganar' le tenía preparada una bonita sorpresa para este programa tan especial para él: su reencuentro con Jairo Fernández, con quién hizo una bonita amistad tras coincidir en el programa de TVE.

Como sabemos que os gusta mucho ver lo que pasa tras las cámaras, aquí va un pequeño extracto de cómo fue el reencuentro sorpresa de Jairo y Biel.



¡Ah! Y un último mensaje de nuestro 'Supermagnífico' para toda la gente de redes. ¡Te queremos, Biel!#SaberYGanar pic.twitter.com/iboLU9aNYb — La 2 (@la2_tve) November 29, 2024

Biel Copons tiene que despedirse del concurso de La 2

Eso sí, Biel Copons ha recibido una de cal y una de arena este viernes. Y es que coincidiendo con su programa 50, el catalán tenía que volver a despedirse del concurso pues él mismo anunciaba que tenía que dejar el programa por problemas de agenda con sus estudios.

"La primera vez que me fui de aquí fue con la palabra compromiso y esta vez es un compromiso con la carrera el que me impide seguir, tengo exámenes, hemos estado mirando para compatibilizarlo pero se hace muy difícil. Estoy muy triste pero mi compromiso con la carrera pasa por delante. Lo hemos intentado pero no ha podido ser. Me ha encantado, muchas gracias por este programa que ha sido increíble y ha sido el broche de oro a la que ha sido la mejor experiencia de mi vida", anunciaba Biel. Tras ello dejaba la puerta abierta a volver a participar en algún especial. "Si queréis llamarme tenéis mi número, yo con los brazos abiertos", agregaba.