Risto Mejide abandona su puesto en 'Got Talent' y deja plantado al programa por este motivo

El impredecible temperamento de Risto Mejide se ha convertido en uno de los fenómenos asegurados de 'Got Talent' con los años. A menudo, el publicista protagoniza sonados encontronazos con sus compañeros del jurado o con los concursantes. Y este sábado, la actuación de Asunción 'La Falete' en el escenario del programa hizo que el miembro del jurado abandonase su puesto.

Según Asunción entró al escenario con un palo de la fregona como elemento principal de su performance, algunos miembros del jurado no tardaron en reconocerla. "Yo se quién es", señaló Paula Echevarría nada más ver a la sevillana, que al igual que millones de usuarios de Tik Tok, había reproducido en alguna ocasión sus virales vídeos.

Risto Mejide decide levantarse en 'Got Talent' y abandona su puesto en el programa

Tras triunfar en la red, 'La Falete' quería triunfar en el escenario de 'Got Talent' mostrando sus rápidos movimientos con el palo, y su actuación terminó con un inesperado veredicto. Mientras Risto Mejide y Flo ya habían pulsado el botón para poner fin al número, Tamara Falcó y Echevarría prolongaban el espectáculo mientras la aspirante se revolcaba por el suelo a modo de espectáculo entre risas.

Risto Mejide abandona 'Got Talent'

"Ni se te ocurra", le advirtió la actriz a Florentino cuando este intentó accionar su botón para que el número acabase de una vez. "Es la Tom Cruise española", reflexionó Santi Millán desde un lado justo antes de que Asunción diese su frenética actuación por terminada. Entre aplausos, el presentador aseguró que se había llevado al público, pero que Risto no parecía demasiado convencido.

Con gesto distante y serio, el miembro del jurado observa a ambos desde su silla queriendo acelerar el final de valoración. "Risto ha sacado la agenda y ha dicho por la G de 'Gran Hermano'", bromeó Millán entre risas y aplausos. "'Gran Hermano VIP'... que tu ya eres muy vip, eres viral", aclaró Paula Echevarría antes de otorgarle su sí más sincero.

Un veredicto muy parecido al de Falcó, que se deshizo ante el valor cómico de 'La Falete'. "A mí lo tuyo me ha hecho mucha gracia, que quieres que te diga. Me uno al movimiento viral, para mí es un sí", aseguró la socialité. Fue entonces cuando el publicista rompió la burbuja que el centro de la mesa había creado para la aspirante.

"No voy a frivolizar con mi voto. Lo siento, me tomo muy en serio mi trabajo, y lo que hace falta en 'Got Talent' es gente con talento", sentenció Risto Mejide antes de trasladar su inamovible 'no' entre caras de decepción en la mesa del jurado. Una determinación que Asución atajó comenzando a gritar 'pase de oro'. "Te digo una cosa, a mí me grita así y se lo doy", señaló Santi Millán.

"He acabado mi trabajo"

Entonces, la desesperada aspirante se dirigió a su última oportunidad de avanzar en el concurso. "¿Tú cuánto pesas Flo?", preguntó Asunción entre risas. "¿Quieres que te coja con solo una mano? Que no va a pasar nada", propuso Asunción mientras el cómico se subía hasta el escenario para comprobar su fuerza. Una última escena que terminó colmando la paciencia de Risto.

"Yo ya he votado, si me perdonáis tengo mucho que hacer. Buenas noches", anunció Risto Mejide antes de abandonar su puesto en la mesa completamente avergonzado. Mientras tanto, 'La Falete' le increpaba gritando desde el escenario con desaprobación. "Yo ya he votado, he acabado mi trabajo", insistía el publicista mientras se escondía entre bastidores y Asunción levantaba por los aires a Flo, que finalmente le otorgaba el sí.