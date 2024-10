Pocos han señalado lo que Susana Díaz llega a pronunciar sobre Isa Pantoja y su adopción

El alcance de la entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes' ha sido tal que hasta rostros como Susana Díaz, más afines a tertulias de corte político, han hablado del tema. En su caso, lo ha hecho en 'TardeAR', donde la expresidenta de Andalucía y actual senadora ha sido clara y rotunda como muy pocos.

"Hay miles de familias que llevan años esperando poder adoptar, algunos han adoptado muy rapidito, y este tipo de cosas hacen daño a los niños que están esperando para ser adoptados y a las familias que están locas por entregarse en el cariño a esos niños. Adoptar no es comprarte un perrito", ha comentado después de oír a el relato desgarrador de Isa, sintiéndose abandonada "como un perro".

Acerca de la diferencia de trato que señaló Isa Pantoja entre ella y su hermano, Susana Díaz ha hecho un alegato impecable: "Si tú adoptas, tienes que dar el mismo cariño, los mismos mimos y la misma educación al biológico que al que has adoptado. Y además, te tienes que volcar más en el caso del niño que has adoptado porque tiene más carencias y viene con una historia, y necesita más atención".

Para ella, no es justificable que Isa Pi tuviera una adolescencia complicada o rebelde. "A los hijos se les perdona. Si hay algo que no te gusta, la corriges y la educas, pero no la dejas tirada en la calle a su suerte", ha sentenciado la tertuliana con contudencia.

"Es que es una obligación de los padres dar cariño porque las cosas materiales al final no importan, lo que importa es estar ahí cuando tus hijos te necesitan y que ellos se den cuenta de que les quieres. Es lo único importante y la herencia que dejas", le apoyó Cristina Cifuentes.

La expolítica del PP dijo que Isa Pantoja "es una niña que te dan ganas de llevártela a casa y de adoptarla". "Isa, si quieres una madre adoptiva, aquí estoy yo y lo digo en serio eh, de verdad", llegó a proponerle Cifuentes, llevándose un aplauso atronador en el plató de 'TardeAR'.