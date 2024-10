'Mask Singer 4' falla en sus apuestas con su tercer desenmascarado y sorprende con este artista internacional

Tras su estreno de la semana pasada y desenmascarar a toda una leyenda del atletismo como Carl Lewis, que se encontraba debajo de Panda, y a una cara reconocida del formato como Ana Obregón debajo de Palomitas, 'Mask singer' ha emitido este miércoles la segunda entrega de su cuarta edición en Antena 3.

En este segundo programa, hemos podido conocer y escuchar a las cinco máscaras del grupo B: Churros, Helado, Aguacate, Patita de goma, Rinoceronte e Hipopótamo.

Y en el primer truelo de la noche competían Hipopótamo, Helado y Aguacate. Y el encargado de abrir las actuaciones era Hipopótamo, que se ponía rockero y cantaba "Old Time Rock & Roll" de Bob Seger. Tras su actuación llegaba el tragapistas y como pista aseguraba que comparte algo con Tom Cruise y Heidi Klum. Alaska decía tenerlo muy claro y de hecho quería pulsar el delatador y aseguraba que es Billy Ray Cyrus. Mientras Ana Milán apostaba por Darko Perić y Javier Ambrossi por David Hasselhoff. Por último, Javi Calvo decía que Tom Jones.

La siguiente máscara en salir al escenario era Aguacate y elegía "Vagabundo" de Sebastián Yatra. Su pista es que había asistido a una cena con servilleta blanca. Ana Milán apostaba por Carlos Rivera mientras que Javier Calvo decía que es Juanpa Zurita, investigador de 'Mask singer' en México. Por su lado, Alaska aseveraba que es Iván Sánchez y Javier Ambrossi optaba por Nacho Cano.

Y la última máscara de este primer truelo es Helado y sorprendía con su versión de "Nochentera" de Vicco. Y como pista llevaba unas puntas de ballet. Para Javier Ambrossi se trata de Paula Badosa mientras que Javier Calvo y Alaska apostaban por Chanel Terrero. Por último, Ana Milán nombraba a Laura Escanes.

El Puma sorprende a todos al ser desenmascarado como Aguacate en 'Mask singer'

Después del primer truelo, llegaba el momento de la votación y de elegir qué máscara iba a tener que ser desenmascarada. La máscara favorita para el público y los investigadores y por ende primera en salvarse era Helado. Mientras que la que no conseguía salvarse de la eliminación era Aguacate dejando a Ana Milán completamente con la boca abierta pues era su favorita.

Finalmente, llegaba el momento de descubrir quién se encontraba debajo de Aguacate era José Luis Rodríguez "el Puma" dejando a todos completamente en shock. "Soy muy fan, gracias 'Mask singer'", reconocía Arturo Valls. "Pero qué maravilla", apostillaba Ambrossi. "Ha sido una experiencia maravillosa, que me siento rarísimo. Gracias a ustedes que no me reconocieron", aseguraba por su parte El Puma.

José Luis Rodríguez González, también conocido como el Puma, es un cantante, actor, presentador de televisión, empresario y productor musical venezolano. Algunas de sus canciones más reconocidas son "Pavo Real", "Dueño de Nada" o "Culpable Soy Yo". Además, en 2019 consiguió un Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Las redes apostaban por Melendi y también fallaban

Y en redes sociales todos apostaban por Melendi por lo que los comentarios han sido completamente de sorpresa. Así, al igual que ya pasara con Carl Lewis la semana pasada ni los investigadores ni el público conseguían dar con la identidad de Aguacate.

PERO Q SUENA IGUAL Q MELENDI VAMOS NO ME JODAS #MaskSinger — erika (@coverdeneedy) October 23, 2024

Cuando no es ni Will Smith ni Melendi #MaskSinger pic.twitter.com/QtbKKgX8YC — Zenobia (@ReinaGuerreraZ) October 23, 2024

Pues El Puma en TCMS imitando a Melendi ganaría#MaskSinger — Lidia 🍂📜🕯️ (@lidiaobliviate_) October 23, 2024

El Puma se ha comido a Melendi 🤣🤣🤣🤣🤣#MaskSinger — Cristina Campos (@Cristina_2311) October 23, 2024

Todo el mundo diciendo que era Melendi y era El Puma jajajjajaja #MaskSinger — Ester... maybe 🌿 (@smiley_2_2) October 23, 2024