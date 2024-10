Jorge Javier amonesta a Adrián con un firme comunicado de la organización de 'Gran Hermano'

La tensión se ha desatado dentro de la casa de 'Gran Hermano' con motivo del comentario que Adrián le ha soltado a Maica en pleno directo. Tras intercambiarse reproches sobre la limpieza de la casa, los dos se vieron envueltos en una guerra que terminó explotando a consecuencia de un comentario machista pronunciado por el concursante.

Cabe recordar que el joven le llegó a soltar a Maica: "Mejor no te bajes, no vaya a ser que te lleves una sorpresa y te hagas mujer". Un hecho que provocó el estallido de Maica, quien no dudó en reprenderle: "Mira Adrián, eres muy obsceno diciéndome ese comentario delante de mis compañeros, eso no ha estado bien, me merezco unas disculpas. Eso ha estado muy feo, porque yo soy mujer, en todo momento, y sin necesidad de bajarme a ningún sitio".

Adrián realizó un grave e intolerable comentario machista a Maica ayer. El respeto debe estar por encima de todo y no dejaremos, bajo ningún concepto, que un comentario así vuelva a producirse, ni tampoco ese tipo de actitudes que menosprecian a las mujeres. #GHLímite8 pic.twitter.com/alkvle67D5 — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2024

La polémica no ha pasado inadvertida y, precisamente ante ello, la organización de 'Gran Hermano' ha decidido tomar cartas en el asunto. Por ello, nada más comenzar la versión 'Límite 48 horas', Jorge Javier ha comunicado que hablaría seriamente con el concursante implicado: "Tu conducta fue intolerable pero también la de todos aquellos que anoche quisisteis quitarle hierro al asunto porque no se puede restar importancia a unas palabras como las que pronunciaste".

Lejos de quedarse callado, el conductor de 'Gran Hermano' ha proseguido diciendo: "Un comentario como ese hacia una mujer es inadmisible e intolerable tanto en esta sociedad como en 'Gran Hermano'. Adrián, ¿eres consciente de lo que hiciste?".

"No es justificable": Adrián entona el mea culpa ante la audiencia

Por su parte, el principal señalado ha respondido: "Sí, de nuevo quiero pedir disculpas a Maica y a todo el mundo. Fue un comentario desafortunado. En un mes que llevo aquí todo el mundo ha visto cómo soy. Creo que siempre he tratado a todo el sexo opuesto con delicadeza, cariño y respeto. Ayer cometí un error, lo asumo, pero creo que no me define como soy".

En la misma línea, Adrián ha seguido defendiendo su postura: "Me he criado entre mujeres y me han dado valores muy buenos y siempre he tratado a todo el mundo como se merece. Ayer cometí un error, no es justificable y las consecuencias que tengan que ser pues las asumo y ya está".

La seria advertencia de Jorge Javier: "No va a ocurrir dos veces"

Tras estas palabras, Jorge Javier ha vuelto a hacerse con la palabra: "Quiero deciros a todos que lo que ocurrió ayer no se va a volver a repetir. 'Gran Hermano' condena este tipo de comentarios, pensamientos y comportamientos y lo sabéis antes de entrar en la casa". De igual manera, la organización de 'Gran Hermano' ha decidido no tomar medidas contra Adrián, aunque alerta: "Ha ocurrido una vez, pero no va a ocurrir dos veces. Si vuelve a darse una situación dentro de la casa, la persona que lleve a cabo ese acto será expulsada disciplinariamente de manera inmediata".

"Maica"Me sentí muy mal": la reacción de Maica ante la postura de 'Gran Hermano'

Maica también ha podido aclarar la situación: "En ese momento me sentí mal por las personas que nos están viendo,. A veces no somos conscientes de que somos el ejemplo de miles de personas. Adrián en ese momento tuvo un error, somos personas y yo ya lo he perdonado. Me sentí muy mal por las mujeres y todas las personas que nos ven". Finalmente, el presentador ha vuelto a tomar la palabra para zanjar el tema: "El respeto debe estar por encima de todo. Espero que esto sirva para que todos y todas recapacitéis".