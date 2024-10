Gonzalo Miró desmonta sin tapujos los tejemanejes de la dirección de 'Espejo Público': "Es un..."

Gonzalo Miró ha sido objeto de un nuevo «show» de Alberto Díaz Cabezón, uno de los directores de ‘Espejo Público’, con el que en alguna ocasión ha tenido sus más y sus menos, incluso públicamente. Y es que, a veces, esos tejemanejes para hacer una televisión más salvamizada no le han gustado.

Esta vez, había ideado que, durante la entrevista que ha realizado Susanna Griso a Felipe González y Alfonso Guerra este jueves, el colaborador se mantuviera en una sala vip externa al plató con una cámara enfrente para registrar cada reacción y cada gesto mientras seguía esa entrevista.

Sus reacciones eran jugosas y pretendían analizarse más tarde en la sección de ‘Más Espejo’, porque Gonzalo Miró tiene un gran vínculo personal y sentimental con Felipe González mientras, en cambio, existe una cierta animadversión en el caso de Alfonso Guerra.

«Gonzalo estaba esta mañana escuchando atentamente la entrevista», ha indicado Miquel Valls para poner en contexto a los espectadores de ‘Espejo Público’ y dar paso a esas imágenes del tertuliano en una sala contigua asistiendo a esa charla entre Susanna Griso y los expolíticos socialistas. «Igual que un partido del Atleti», ha bromeado la presentadora.

«No, no, no, de eso nada, con los partidos del Atleti lo paso mucho peor», le ha rebatido Gonzalo Miró. «¿Con quién hablabas?», se ha interesado Miquel. «Con el cámara y la redactora, claro», ha desvelado él. «¿Y ese momento en el que te ríes tanto a mandíbula batiente?», le ha cuestionado Griso.

«Pues probablemente sería porque nuestro señor director han entrado a la sala y ha empezado a intentar sacarme alguna cara que no me estaba saliendo y me he reído, claro», ha explicado Miró, dejando caer que Alberto había tratado de inducir algún estímulo por su parte porque estaba siendo poco expresivo y eso no servía para lo que buscaban en el programa.

«Quizás porque estabas siendo poco expresivo», le ha reprochado Susanna Griso por no cumplir con la expectativas. «Tal vez, pero de todas formas esto es un show que le gusta mucho montar a nuestro querido Alberto y, ayer, cuando me lo pidió, yo ya le avisé, estaba en preaviso de que no se me iba a notar demasiado», ha aseverado, dejando claro que no iba a entrar en el juego que se había orquestado.

«¿Qué es lo que se tenía que notar y que no percibimos en las imágenes? Porque tú no escondes tu animadversión a Alfonso Guerra ni tu cariño a Felipe», le ha preguntado directamente Griso. «Eso no es nuevo, y yo a Felipe le quiero porque tengo una relación con él personal desde que tengo uso de razón. Y lo que yo piense de Guerra como persona no implica que no sea capaz de escuchar atentamente las reflexiones que hace», ha zanjado el colaborador.

No obstante, Susanna ha querido indagar en qué estaba de acuerdo y en qué no. «Me ha gustado lo que han dicho de la inmigración, la vivienda, sobre la economía. Yo entiendo que aquí nos centramos mucho en los desacuerdos con el partido actual, pero han dicho muchas cosas con las que por supuesto se puede estar de acuerdo», ha contestado con dardo al programa. Por otro lado, Gonzalo Miró ha admitido que cree que «en alguna ocasión han sido muy duros con el partido pero no pongo en duda su militancia» .