'El Hormiguero' hace una importante aclaración sobre Hacienda a la ganadora de la casa en Torrevieja

'El Hormiguero' arrancó su temporada número 19 en Antena 3 sorteando un apartamento en Torrevieja valorado en más de 300.000 euros. El premio se sorteó entre aquellos espectadores que hubiesen ido al cine y guardado su entrada. En el programa de este lunes, 21 de octubre, Pablo Motos dio el nombre de la afortunada.

El presentador explicó que el formulario para participar en el sorteo era "infernal", ya que "había que rellenar la leche de cosas, pero era para evitar fraudes y que nadie pudiese hacer trampas". Acto seguido, dio paso a la grabación del sorteo, que se hizo en presencia de un notario. En total se registraron 281.536 entradas, por lo que el número ganador salió de la secuencia de seis bolas de números.

La ganadora fue Janill Marie de la Cruz, que tenía el número 47.723. Al enterarse de la noticia, la joven no daba crédito: "Me muero de la ilusión. ¡No me lo puedo creer!". Este lunes, la afortunada acudió al programa de Antena 3 para que Pablo Motos le hiciese entrega de las llaves del apartamento de Torrevieja. Ella reveló que participó dos veces en el sorteo de 'El Hormiguero' y que la película que fue a ver fue 'Parpadea dos veces'.

De 281.536 participaciones, Janill Marie de la Cruz se ha llevado la casa en Torrevieja valorada en más de 300.000€ ¡ENHORABUENA! 🥳 #PtazetaEH pic.twitter.com/aflL7TIsC7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 21, 2024

Pablo Motos aclara lo que pagará a Hacienda la ganadora del apartamento del sorteo de 'El hormiguero'

Pablo Motos entrega las llaves del apartamento a su ganadora en 'El Hormiguero'.

"Siempre he deseado tener una casa en la playa", reconoció la joven. Sin embargo, todos los premios ganados en concursos de televisión van acompañados de una retención que el ganador tiene que pagar a Hacienda.

Para que no haya lugar a dudas, Pablo Motos quiso hacer una aclaración al respecto a Janill Marie: "Déjame que te diga algo importante. Y es que a diferencia de cualquier concurso, te entregamos la casa con todos los gastos y todos los impuestos pagados ya. No te preocupes por nada. El año que viene, cuando venga Hacienda, está todo pagado. Así que para entrar y disfrutar", ha comunicado el presentador de 'El Hormiguero' para alegría de la premiada.