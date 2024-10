‘El Diario de Jorge’ vive un tenso momento en plató ante lo que ocurre con una madre y su hija

Tras anotar su mejor resultado de la temporada, ‘El diario de Jorge’ ha ofrecido este viernes una nueva entrega con Jorge Javier Vázquez. Tras cancelar hace un mes el busco pareja de los viernes, ahora el espacio de Boomerang TV sigue ofreciendo testimonios explosivos con los que retener a la audiencia.

Después de resolver el puzzle y demostrar que Ana Isabel, Rafa y Gemma, los tres invitados que acudieron a ‘El diario de Jorge’ para decir que podían ser hermanos por parte de madre. Así, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez no dudó en aprovechar esta historia familiar y realizó pruebas de ADN confirmando que los tres son hermanos.

Este viernes, Telecinco ofrecía una nueva entrega de ‘El diario de Jorge’ y justo al final del programa se producía un tenso enfrentamiento entre madre e hija. Jorge Javier se dirigía al público para preguntarles por sus planes de fin de semana y se detenía en Vanesa, una colombiana que vive en Huelva, que aseguraba que había acudido al espacio porque le tenían una sorpresa preparada y ella creía que era su madre. «Dices que llevo un año sin hablar pero es mentira», recalcaba ella asegurando que se parecía mucho a su madre y por eso tienen desencuentros.

Tras ello, Jorge Javier recibía en el plató a Yolanda, la madre de Vanesa, que acudía a ‘El diario de Jorge’ para tratar de arreglar sus problemas con su hija porque la bloquea y la deja de hablar. «Yo le digo tal cosa, no hagas esto y ella me dice que no se meta en su vida y se enfada por cualquier tontería», trataba de explicar. «¿Es intransigente contigo? ¿Te reprocha cosas?», le preguntaba el catalán. «Sí, muchísimas», le contestaba la invitada. «Cuando me vine para España dice que la dejé sola cuando más me necesitaba pero yo me los traje a los ocho meses y no para de reprocharlo», aseveraba Yolanda.

Al parecer todo vino porque Vanesa no aceptaba a la pareja que tenía su madre cuando llegaron a España. «Yo me había separado de su padre porque me puso los cuernos en mi propia casa y me vine para España y conocí a un ángel», relataba Yolanda. «Él fue a Colombia conmigo a hacer los papeles de los niños pero como ella tenía a su padre como un Dios no quería saber nada de él», proseguía contando.

A raíz de la actitud de Vanesa con su nuevo marido, él decidió darle un ultimátum a Yolanda. «Me dijo que estaba hasta los cojones de mi hija y me dijo que o mis hijos o él, yo me separé y me quedé con mis hijos», añadía la mujer respondiendo a las preguntas de Jorge Javier Vázquez.

Pero los problemas continuaron y ahora Yolanda no se habla con su hija Vanesa por un contratiempo con el piso en el que vive su hija junto a su novio. «Yo les di el dinero que necesitaban para la hipoteca, ella siempre lo defiende a él y desde entonces no me habla y me tiene bloqueada», terminaba de contar la mujer en ‘El diario de Jorge’.

Después, madre e hija se reencontraban en el plató de ‘El diario de Jorge’. «Mi padre le puso los cuernos vale, pero a nosotros nunca nos faltó nada. Mi marido le dijo que no debíamos nada porque el banco le dijo que no debemos nada. Ella tiene un carácter muy fuerte», defendía Vanesa. «¿Y tú no?», le replicaba Yolanda.

«Yo solo me defendí», trataba de defender Yolanda. «Usted pelea hasta con mi hermano por su carácter, le echó de la casa y mi marido no le habló malamente. Él es muy respetuoso», aseguraba Vanesa. «¿Y yo he dicho que me faltó el respeto?», preguntaba Yolanda. «Ha dicho que le habló feo y no le habló mal», aseveraba. «Yo no he dicho que sea grosero», volvía a decir Yolanda.

«¿Es verdad que la tienes bloqueada?», le cuestionaba entonces Jorge Javier a Vanesa. «Sí, porque es una grosera», le contestaba ella. «Mentira, ella va de víctima. Es mi hija y la adoro y la amo pero…», recalcaba Yolanda. «Mis hermanos lo dicen que usted tiene un carácter…», insistía por su parte Vanesa. «Usted me trata super mal, ¿crees que una madre le tiene que decir a su hija que el karma le va a traer cosas malas?», se dirigía Vanesa a Jorge Javier. «Es mentira», espetaba Vanesa. «Y tu me decías que para mí usted está muerta», añadía Yolanda. «Madre, se está usted equivocando», sentenciaba Vanesa.

Finalmente, tras sacar todos sus trapos sucios en ‘El diario de Jorge’ y de que Yolanda le dijera a su hija que tendría que agradecerle que gracias a ella ya su difunto marido Rafael esté en España, Jorge Javier conseguía que madre e hija terminaran fundiéndose en un abrazo para acabar el programa con positividad.