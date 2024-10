Avance semanal ‘Sueños de libertad’ del 14 al 18 de octubre: Begoña y Andrés acorralan a Jesús y nuevo personaje

‘Sueños de libertad’ arrancó la semana pasada su segunda temporada en un gran momento en audiencias. Esta nueva tanda de episodios ha llegado con las tramas en todo lo alto y con nuevas incorporaciones como las de Isabel Gaudí, que da vida a doña Inés, la madre de Mateo y de David Matarín, que interpreta a Jacinto, el nuevo dependiente de la tienda. Después llegaba Juanjo Puigcorbé como don Pedro, el padre de Mateo y esta semana se incorporará Marta G. Velilla, que dará vida a Miriam, la nueva secretaria.

En el capítulo de ‘Sueños de libertad’ de este viernes, Andrés compartía con Luis la situación que atraviesa Begoña y le contaba que ha decidido pedir la nulidad matrimonial a la iglesia. Además le decía a su primo que ha pensado que quizás tendría que hacer él lo mismo y aunque Luis siempre había tratado de hacer que su primo se olvidara de su cuñada, Luis le recomendaba que lo haga.

Al ver que Claudia empieza a tener buena relación con Jacinto a raíz de la rifa le pedía a su amiga y compañera que sea ella quien trate de que el dependiente le cambie el turno para poder acudir a la ópera con Marta. Después, Fina decidía salir en defensa de Jacinto ante el ataque de dos operarios que lo tachan de ser maricón y después se encaraba con Tasio por defender a sus compañeros y Jacinto le daba las gracias por defenderle de los insultos homófobos y él le pedía perdón por haber entrado de esas maneras en la tienda.

Jesús se citaba con don Pedro Carpena y le proponía hacer negocios juntos ahora que él ha dejado de ser el director de Perfumerías De La Reina. Así, no dudaba en plantearle hacer un balneario copiándole la idea a sus primos después de lo que trató de hacer Gervasio. Pero don Pedro lo rechazaba, ya que está más preocupado por el futuro de su hijo y no dudaba en advertirle sobre su relación con Claudia pues pertenecen a clases sociales distintas.

Andrés y Begoña compartían sus conversaciones con don Agustín y el De La Reina le decía que le da igual lo que pretendan hacer el párroco y María porque él la quiere a ella y le dejaba caer que ha decidido solicitar también la nulidad matrimonial porque quiere casarse con ella. Tras ello, la enfermera le pedía tener cautela pues es un proceso largo y complejo.

Joaquín compartía con Marta que ha puesto en marcha el reparto de la nueva remesa de la Esencia De La Reina y ella le pedía que le ayude a seleccionar una nueva secretaria de dirección y Marta le decía que confía en él pues tiene sentido común. Justo entonces, Marta recibía una llamada de un cliente que quiere romper el acuerdo comercial con las Perfumerías por no haberle repartido a tiempo la esencia.

Gaspar compartía con Tasio que tiene que despedir a Mateo porque no tiene ganancias para poderle pagar. No obstante, el cariño que le tiene le hace sentirse muy culpable por la situación del joven. Paralelamente, Mateo recibía el chantaje de su padre de dejar de trabajar en la cantina y trabajar para él a cambio de dejar a Claudia. Cuando él lo compartía con Gaspar, este no podía despedirle pese a no saber como le va a poder pagar.

Marta le anunciaba a Fina que no va a poder ir con ella a la ópera pues tiene que ir a visitar a un cliente que quiere romper su acuerdo comercial por los problemas con la Esencia De La Reina. La dependienta se llevaba un chasco después de lo sucedido y después de que su padre le dejara caer que para Marta lo primero siempre iba a ser el trabajo.

Andrés le anunciaba a María que ha decidido solicitar la nulidad matrimonial dejando a su mujer completamente hundida y sin palabras. Y ella le dejaba claro que tendrá que cumplir con su compromiso y le echaba de su habitación.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 7 al viernes 11 de octubre:

Capítulo 164 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 14 de octubre

Jesús se levanta con resaca y su padre le reprocha la actitud y que se haya refugiado en la bebida. Él le reconoce que desde que conoció el romance de su primo Valentín y Clotilde y todo lo que sucedió después no ha vuelto a ser el mismo y cree que está condenado a estar solo.

Begoña y Digna deciden aliarse para dar con el paradero de Julia después de todo lo que está haciendo Jesús para castigarles a todos. Así, Digna decide sincerarse con Begoña y contarle que sabe que Julia es su nieta y le expone su arduo plan para acabar con Damián. Por su parte, Begoña le cuenta su historia de amor con Andrés.

Tasio propone a sus compañeros salir a celebrar después de todo el trabajo que tienen y no duda en felicitar a Joaquín por su nuevo puesto de gestor y el Merino le felicita por lo bien que está haciendo las cosas. Pero además Joaquín le avisa que además de gerente tiene un 20% de la empresa y se queda tocado al sentirse menospreciado al ser también hijo de Damián.

Andrés decide contarle a Damián que ha decidido pedir la nulidad eclesiástica de su matrimonio y que también lo hará Begoña pues su intención es poderse casar en un futuro próximo y afianzar la relación que se ha creado entre ellos. Algo que provoca que Damián se encare con su hijo y le dice que no puede permitir el escándalo que se creará si todo sale a la luz. Y después, Digna no duda en aconsejarle que facilite la nulidad matrimonial de su hijo Andrés.

Don Pedro se presenta en la tienda para hablar con Claudia y le deja claro que su mujer se equivocó al creer que era una interesada y que después de hablar con Agustín ha descubierto que en realidad es una buena chica y ella le dice que lo único que quiere es hacer feliz a su hijo Mateo.

Tras sus rencillas cuando llegó a la tienda, parece que la relación de Claudia y Fina con Jacinto va mejorando después de lo mucho que el dependiente ha ayudado a Claudia con la rifa. Y precisamente, entre ellas empiezan a sospechar que su compañero es homosexual aunque a Claudia le extrañaba. Por otro lado, pese al éxito de la rifa, Luz y Claudia se dan cuenta de que la financiación conseguida es escasa para sacar adelante el proyecto de la casa-cuna.

Joaquín sigue con su búsqueda de una nueva secretaria de dirección y le pide ayuda a Luis. Finalmente, se presenta una nueva candidata, Miriam Velasco, que deja prendado al gerente después de decirle que ya habían seleccionado a la candidata. Así que Joaquín no duda en entrevistarla.

Después de haber rechazado a Jesús, don Pedro ha estudiado la propuesta del De La Reina y decide aceptar el negocio de levantar un balneario y la puesta en marcha de unos cosméticos con las aguas termales pese a que eso pueda suponerle tener algún tipo de problema con Damián. Eso sí decide tomar él las riendas de la negociación y le pide a cambio que los dos pongan un tercio de la inversión inicial.

María le cuenta a Jesús que Andrés ha decidido solicitar la nulidad matrimonial y ambos dejan claro que no les van a poner las cosas fáciles a Begoña y a Andrés. Y Gema al ver hundida a su amiga le propone que organice un acto benéfico para ayudar en la casa-cuna y así se olvide de sus problemas.

Tras el consejo de Digna, Damián decide hacerle caso y cita a Andrés en el despacho para revelarle un argumento decisivo que podría ayudarle a conseguir la nulidad matrimonial. El patriarca le cuenta que la carta en la que el general Duque, el padre de María, le rogaba que por favor se casara con su hija era falsa pues en realidad la escribió él.

Capítulo 165 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 15 de octubre

Jesús se presenta echo una furia en el dispensario para pedirle explicaciones a Begoña después de descubrir por María que ella y Andrés van a pedir las nulidades matrimoniales de sus matrimonios. El De La Reina le deja claro a su mujer que no va a permitir que anule su relación y cuando volvía a pretender agredirla zarandeándola, Luz llegaba al rescate de la enfermera. Después, Jesús se encara con Andrés cuando pretendía marcharse junto a Isidro.

Gaspar intenta que le fíe uno de sus proveedores de vino y al descubrir que no tiene dinero para poder sacar adelante la cantina, Mateo no está dispuesto a dejar que él se arruine por pagarle a él su sueldo. Tras ello, el ex-párroco decide dejar la cantina y buscar otro trabajo. Poco después, don Pedro decide bendecir su relación con Claudia y le da dinero para que se puedan casar e incluso abrir una librería.

Tras su encuentro con Andrés e Isidro, Jesús no para de pensar en lo sucedido con su mujer y comparte su temor de que puedan estar detrás del cadáver de Valentín con su padre. Así, no duda en decirle que su hermano y el chófer traman algo juntos y podrían traerles problemas.

Después de ganarse la comprensión de Claudia y Fina, Jacinto decide ayudar a Carmen con la inauguración de la tienda de Arenal y la jefa no duda en agradecérselo pese a que eso pueda suponer un nuevo enfado de Tasio por sus celos.

Gema le pide ayuda a María para poder organizar la velada benéfica pero la mujer de Andrés no está dispuesta a salir adelante. Finalmente, la doncella consigue que su amiga le ayude para poderle demostrar a Joaquín y al resto que puede estar a la altura de este tipo de compromisos.

Joaquín le hace una propuesta a Marta sobre el lugar en el que poder abrir la casa-cuna. Tras ello, la De La Reina les dará la gran noticia a Luz y Claudia de que pueden crear su proyecto en la fábrica con lo que la inversión que necesitan para ponerlo en marcha será menor de la que esperaban. Paralelamente, Joaquín le comunica a su prima que ha elegido a Miriam como nueva secretaria.

Isidro y Andrés continúan con la búsqueda del cadáver de Valentín en La Lobera. Lo que no esperaba ninguno es que Jesús les ve allí después de que Damián le cuente que el chófer halló el anillo de su primo en el coche. Tras ello, Isidro comparte con Digna su preocupación por que haya regresado a trabajar a la mansión.

Andrés le cuenta a María que ha encontrado la manera de conseguir que le den la nulidad matrimonial pues se casó coaccionado por la carta de su padre que en realidad era falsa pues la había escrito Damián. Después, en plena noche, Jesús se presenta en el dispensario y pilla juntos a Begoña y Andrés y les comunica que ya no van a poder vengarse de él pues ha hecho cenizas los restos de Valentín.

Capítulo 166 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 16 de octubre

Después del anuncio de Jesús, Begoña se queda completamente hundida al sentirse impotente y creer que ya no pueden hacer nada para acabar con él. Sin embargo, Andrés trata de ser positivo y le pide no tirar la toalla ni perder la esperanza y seguir luchando por ser felices.

Tras escuchar por la radio que hubo un incendio en los terrenos de La Lobera, Damián indaga con Isidro y posteriormente es Jesús quién le cuenta que fue él quien acabó con el cuerpo de Valentín después de haber visto a Isidro con Andrés y le tranquiliza que ya no pueden encontrar pruebas que les incriminen después de que Damián le trate de estúpido por lo que ha hecho.

Digna comparte su pesar con sus hijos de que Valentín no pueda disfrutar de un porcentaje de la empresa familiar y Joaquín estalla contra su hermano pidiendo que dejen de compadecerle pues era un asesino y acabó con Clotilde provocando que estallara la guerra entre los Merino y los De La Reina.

Marta y Joaquín le dan la bienvenida a Miriam como nueva secretaria y la jefa le asegura que espera que se sienta una más de la familia pues así la tratarán ellos. Por otro lado, Joaquín comparte con Marta que el mejor para sustituirle como encargado es Tasio pero no termina de fiarse de él. Y así se lo hace saber después Joaquín hundiéndole.

Don Pedro vuelve a reunirse con Jesús y le dice que no va a ser fácil hacerle la competencia a su familia con la línea de cosméticos que pretende sacar además de abrir un balneario. Tras ello, Jesús le expone que tiene el dinero que habían acordado para sacar adelante el proyecto y el padre de Mateo muestra su preocupación por saber de donde puede proceder el capital del hijo de Damián.

Luz y Claudia prosiguen trabajando en la creación de la casa-cuna y la doctora muestra su preocupación por no tener la suficiente financiación. Justo entonces, Gema aparece en la cantina para proponerles que las mujeres con más posibles de Toledo se impliquen en el proyecto y les pide que confíen en ella para conseguirlo.

Después del varapalo sufrido profesionalmente, Tasio vuelve a compartir sus celos hacia Jacinto con Carmen y su mujer decide contarle que su compañero es homosexual y no tiene de que preocuparse. Por su parte, Joaquín muestra gran complicidad con Miriam en su primer día como secretaria.

Tras dejarla plantada con la ópera, Marta trata de enmendar sus desplantes hacia Fina pero la dependienta sigue muy dolida con su novia y no confía en que ahora que Marta es jefa tenga tiempo para ella. Por ello, no duda incluso en poner por delante a sus amigas como castigo hacia ella.

Desesperada al no poder acceder a su salario ni a sus ahorros, Begoña acude a ver a Jesús para que por favor le devuelva todo el dinero. Sin embargo, Jesús no duda en decirle a su esposa que ha invertido toda la herencia de su padre y su sueldo como enfermera en un nuevo negocio.

Capítulo 167 de ‘Sueños de libertad’ – Jueves 17 de octubre

Andrés comparte con Isidro que su hermano Jesús se les ha adelantado y ha hecho cenizas el cuerpo de Valentín para evitar que le descubrieran. Pese a todo, el De La Reina le dice al chófer que va a seguir trabajando para dar con alguna pista con el que poder denunciar a su hermano.

Miriam descubre que Isabel alteró la contabilidad de la empresa y maquilló las cuentas por algún motivo y Marta cree saber por qué y asegura que tomará medidas. Para que Miriam pueda conseguir arreglar el caos, Joaquín le pide a Carmen que ayude a la nueva secretaria.

Pese al dinero que les ha dejado su padre para la boda y para sacar adelante la librería, Mateo y Claudia no disponen de todo el dinero suficiente para ello y por ello, el ex párroco decide pedirle un préstamo a su padre. Sin embargo, don Pedro le vuelve a pedir a su hijo que trabaje junto a él si quiere tener un futuro.

Begoña sigue desesperada al ver que no dispone de su dinero y que Jesús se lo ha gastado en un negocio y no puede permitir ser una mantenida. Tras compartirlo con Luz, la doctora le pide calma a su compañera dejándola claro que puede seguir viviendo con ella y le propone que hable con Marta y le cuente la verdad de lo que ha hecho Jesús. Y Begoña decide seguir sus consejos y Marta le muestra su apoyo y opta por darle directamente su sueldo.

Gema recibe a doña Elvira y el resto de mujeres con más posibles de la comarca en su casa para pedirles que participen en el proyecto de la casa-cuna. Y finalmente, María asiste a la velada y aprovecha la situación para desprestigiar a Begoña delante de todas las mujeres más ricas de Toledo.

Don Pedro vuelve a la casa de los De La Reina para reunirse con Jesús y al verle allí, Damián trata de descubrir que se traen entre manos el padre de Mateo y su hijo. Y finalmente, Jesús no duda en anunciarle a su padre que va a sacar adelante el proyecto del balneario que había ideado Gervasio y tenían planeado llevar a cabo los Merino. Tras ello, Damián no duda en encararse con su hijo acusándole de robar la idea a sus primos.

Después de que Carmen le dijera a Tasio que Jacinto era homosexual y que no tiene de qué preocuparse, el operario decide jugar a los detectives y tras ver que Jacinto le pide ayuda opta por tratar de ligarse al nuevo dependiente. Tras hablar con él, Tasio llega a la conclusión de que a Jacinto le gustan las mujeres y le corren los demonios por pensar que se puede ligar a su mujer.

Andrés no consigue encontrar ningún tipo de prueba contra su hermano Jesús y le comunica a Begoña que no hay nada que puedan hacer para denunciarle por haber sido él quien acabó con la vida de Valentín y ahora haberse deshecho de sus restos quemándolos en La Lobera. Pero después, ambos deciden acudir a casa de los Merino para contarles la verdad. Así, no dudan en contarles que Valentín no fue quien mató a Clotilde ni huyó a Brasil sino que fue Jesús quien mató a ambos. Furioso, Joaquín decide sacar una escopeta.

Capítulo 168 – Viernes 18 de octubre

La noticia de que fue Jesús quien mató a Clotilde y a Valentín y se deshizo del cuerpo de su primo ha dejado a los Merino completamente destruidos y con mucha sed de venganza al ver todo el daño que les han causado los De La Reina.

Y Joaquín no duda en presentarse en la mansión con escopeta en mano amenazando a Jesús con Luis y Andrés tratando de pararle y con Damián y Marta completamente en shock. Tras ello, Joaquín le pide a su primo mientras le apunta con la escopeta que reconozca que fue él quién mató a Valentín y él insiste en decir que Valentín huyó a Brasil y que todo se lo ha inventado Andrés porque le odia. Pese a todo, Luis consigue convencer a su hermano para que baje el arma.

Tras lo vivido la noche anterior, Marta y Andrés le piden explicaciones a Damián por su papel de cómplice al haber ayudado a su hijo a deshacerse de los cuerpos tanto de su mujer como de Valentín en lugar de haber denunciado a su hijo cuando supo del doble crimen y él les dice que no podía permitir que fuera a la cárcel y que lo único que trató de hacer fue protegerle y evitar un escándalo.

Paralelamente, Digna y Luis le piden a Joaquín que no se deje llevar por la ira y que los De La Reina pagarán por todo lo que han hecho y la cocinera le dice a Gema que ya no le quedan fuerzas pero les pide tanto a sus hijos como a Gema que no dejen en manos de los De La Reina todo y que tienen que seguir adelante.

Tras ello, Gema no duda en visitar la fábrica junto a doña Elvira para conseguir que haga una donación para conseguir sacar adelante el proyecto de la casa-cuna. Después, Gema no duda en compartir con María todo lo sucedido con Jesús y su amiga llega incluso a ponerse de parte de su cuñado

Jesús se presenta en el dispensario y no duda en increpar a su mujer por haberle contado todo a los Merino y no duda en amenazarla con no volver a ver a Julia. Tras ver a su hermano amenazándola con unas tijeras, Andrés se enfrenta con Jesús y le deja claro que a la guardia civil podrá convencerla pero su familia ya sabe quién es verdaderamente y lo que es capaz de hacer.

Luis se desahoga con Luz y le cuenta todo lo que ha pasado y la doctora no duda en cabrearse con Begoña por haberle ocultado todo. Paralelamente, Marta le cuenta a Fina todo lo sucedido con su hermano Jesús y la dependienta le consuela haciendo que ambas vuelvan a vivir un acercamiento.

Damián acude a casa de los Merino para contarle su versión de los hechos y no duda en preguntarle a Digna qué puede hacer para que le perdone y su cuñada se derrumba al ver lo que han sido capaces de hacer con ellos y con su hijo Valentín. Y Digna no duda en decirle que entregue a su hijo a las autoridades.