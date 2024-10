Avance ‘La Promesa’, capítulo del jueves 17 de octubre: La bomba de Pelayo y un hallazgo terrible

Manuel y Martina le dan a Jana unos vestidos de Leonor para que acuda espléndida a la merienda en la que va a ser presentada en sociedad, pero cuando Cruz se entera de lo que preparan Jana y Manuel, comienza a idear un plan de los suyos para truncarlo todo. Bienvenidos a La Promesa, donde todo siempre acaba en agua salada.

Mientras, Martina se ha enterado de que Jana y Curro son hermanos por culpa de la bocazas de Julia, y no se lo puede creer. Se siente dolida con que Curro no haya tenido la confianza de contárselo a ella. A la par, Margarita plantea que tiene dudas sobre su futura boda con Ayala y que, atención, valora incluso suspenderla.

El sargento Burdina, tras otro intenso interrogatorio, considera que las pruebas y el testimonio de Rómulo son suficientes para que cualquier juez determine que fue el mayordomo quien asesinó a Gregorio. Y es que la pistola con la que se cometió el crimen ha sido hallada en el punto exacto que marcó Rómulo en el mapa. Así, una condena podría acabar en garrote vil.

Por su lado, Vera sigue muy enfadada con Lope después de cometer un error y desvelar a Simona y Candela que es hija de la duquesa de Carril, a pesar de que las cocineras prometen guardar su secreto férreamente. Y ese error para la criada es totalmente imperdonable.

Ricardo intenta que Alonso revoque la decisión de la marquesa y readmita a Pía pero no obtiene ningún éxito. Cruz no cede. No obstante, el señor Pellicer no se va a quedar con los brazos cruzados. Mientras, Teresa y Marcelo consiguen hacerse con el periódico en el que aparece la foto del joven en busca y captura, aunque están a punto de ser sorprendidos por Ricardo.

Por último, Catalina expulsa a Pelayo de La Promesa y rompe definitivamente con él tras su negativa a ejercer de padre de la criatura que lleva dentro, pero este, en venganza y preso de un estado de embriaguez, hace una gran revelación delante de toda la familia: que está en embarazada. Así, pone a Catalina en la peor tesitura posible ante todos los Luján.

Avance del capítulo 445 de ‘La Promesa’ del jueves, 17 de octubre

La revelación de Pelayo sobre que Catalina está en cinta cae como un terremoto para los Luján. La muchacha tiene que enfrentarse a su familia y dar la cara sea cual sea la consecuencia. Aunque queda por contar lo peor, que ese embarazo es fruto de un escarceo con un labriego.

La ilusión de Manuel por ir a la merienda con Jana se rompe cuando una llamada inesperada y sospechosa provoca que todo se trunque. Cruz tendrá mucho que ver en ello, pues ha movido todos los hilos posibles para que esa presentación en sociedad que idea su hijo no ocurra.

Entretanto, el plan de Santos era ir hasta su pueblo y averiguar la verdad sobre su madre, pero el muchacho regresa a palacio con un terrible descubrimiento que le cambiará la vida. ¿Son falsos sus orígenes?

Marcelo no cayó de pie en La Promesa, pero poco a poco el chaval está empezando a ganarse a sus compañeros. Y Lope intenta reparar lo suyo con Vera. Lo que no sabe es que la doncella ya ha tomado una decisión drástica: romper con todo y abandonar el palacio.