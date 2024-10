‘La Promesa’: Avance del miércoles, 16 de octubre, con una expulsión y la venganza de Pelayo

La baja de Rómulo en La Promesa, que sigue entre rejas, no va a ser la última. Alonso se queda atónito ante la drástica decisión que ha tomado Cruz con Pía, a la que no piensa readmitir. Para la marquesa la señora Adarre no va a formar parte del servicio nunca más.

Teresa descubre una foto de Marcelo en el periódico que traerá cola: es un prófugo de la Justicia y está en busca y captura por las autoridades. ¿Por qué razón? La prioridad ahora para ellos es localizar los periódicos que han llegado a palacio y deshacerse de ellos para que nadie descubra nada.

No es ningún secreto que Manuel quiere compartir su vida con Jana, y una invitación a una merienda puede hacer del deseo una realidad: ve en ese cónclave la oportunidad perfecta para presentar a la doncella a sus amigos y como una noble en sociedad. Pero Cruz no va a permitir que ese plan prospere y decide tomar cartas en el asunto para sabotearlo.

El futuro de Rómulo no pinta bien. Las preguntas del sargento Burdina obligan a que el mayordomo tenga que dar una declaración clave en su contra. Mientras, Vera se enfrenta a Lope por haber revelado su secreto a las cocineras, que han confirmado que es hija de la Duquesa de Carril. Y Ricardo y Petra siguen a la gresca, pero el viaje de Santos para descubrir la verdad sobre su madre hace que las espadas estén aún más en alto.

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles, 16 de octubre

Manuel y Martina le dan a Jana unos vestidos de Leonor para que acuda espléndida a la merienda, pero cuando Cruz se entera de lo que preparan Jana y Manuel, traza un plan de los suyos para truncarlo todo. Mientras, Martina se ha enterado de que Jana y Curro son hermanos por culpa de Julia, y no se lo puede creer. A la par, Margarita plantea que tiene dudas sobre su futura boda con Ayala y que, atención, valora incluso suspenderla.

El sargento Burdina, tras otro intenso interrogatorio, considera que las pruebas y el testimonio de Rómulo son suficientes para que cualquier juez determine que fue el mayordomo quien asesinó a Gregorio. Una condena podría acabar en garrote vil.

Por su lado, Vera sigue muy enfadada con Lope después de cometer un error y desvelar a Simona y Candela que es hija de la duquesa de Carril, a pesar de que las cocineras prometen guardar su secreto férreamente.

Ricardo intenta que Alonso revoque la decisión de la marquesa y readmita a Pía pero no obtendrá ningún éxito. Cruz no cede. No obstante, el señor Pellicer no se va a quedar con los brazos cruzados. Mientras, Teresa y Marcelo consiguen hacerse con el periódico en el que aparece la foto del joven en busca y captura, aunque están a punto de ser sorprendidos por alguien. ¿Quién les pillará?

Por último, Catalina expulsa a Pelayo de La Promesa y rompe definitivamente con él tras su negativa a ejercer de padre de la criatura que lleva dentro, pero este, en venganza y preso de la ira, hace una gran revelación delante de toda la familia: su embarazo. Así, pone a Catalina en la peor tesitura posible.