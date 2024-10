Avance ‘La Promesa’, capítulo martes 15 de octubre: El intrépido plan de Jana y Manuel y Rómulo, acorralado

Arranca una semana intensa en ‘La Promesa’ en los capítulos que TVE va a emitir en esta semana del 14 al 18 de octubre. De momento, hoy lunes, Jana y Manuel se muestran desbordados por la emoción por reencontrarse de nuevo tras su puesta en libertad y por poder estar juntos, pero los marqueses, testigos de su explosión de amor, le exigen a su hijo discreción absoluta con sus muestras de afecto. Una orden que les llevará a reprimirse en más de una ocasión y a tensar la situación.

Por su lado, los miembros del servicio también se alegran de la vuelta de Manuel, pero se quedan totalmente impresionados cuando descubren que el señor Baeza está entre rejas porque se ha inculpado del crimen de Gregorio. Pero la verdad es que realmente no es el asesino, sino que se ha sacrificado por el joven Luján. Las consecuencias pueden ser letales. Entre las opciones, el garrote vil.

Mientras, Petra acusa a Ayala de ser un egoísta y tiene en sus planes desenmascararle ante todos, mientras que Margarita habla con el conde del menú que ha elaborado para su boda. Y Catalina lamenta con Simona que Pelayo no sea capaz de tomar una decisión sobre aceptar o no ejercer de padre de la criatura que lleva dentro.

Entretanto, Cruz se niega a readmitir a Pía Adarre en La Promesa y Teresa descubre una foto de Marcelo en el periódico que traerá cola: es un prófugo de la Justicia y está en busca y captura por las autoridades. ¿Por qué razón?

Avance de ‘La Promesa’ del martes, 15 de octubre

La baja de Rómulo en La Promesa puede no ser la última. Alonso se queda atónito ante la drástica decisión que va a tomar Cruz con Pía, a la que no piensa readmitir. Para la marquesa la señora Adarre no va a formar parte del servicio nunca más.

No es ningún secreto que Manuel quiere compartir su vida con Jana, y una invitación a una merienda puede hacer del deseo una realidad: es la oportunidad perfecta de presentar a la doncella como una noble en sociedad.

Manuel y Martina le dan a Jana unos vestidos de Leonor para que acuda a esa merienda, pero cuando Cruz se entera de lo que preparan Jana y Manuel, decidirá tomar cartas en el asunto y sabotearlo.

El futuro de Rómulo no pinta bien. Las preguntas del sargento Burdina obligan a que el mayordomo tenga que dar una declaración clave en su contra. El sargento Burdina considera que las pruebas y el testimonio de Rómulo son suficientes para que cualquier juez determine que fue el mayordomo quien asesinó a Gregorio.

Mientras, Vera se enfrenta a Lope por haber revelado su secreto a las cocineras. Y Ricardo y Petra siguen a la gresca, pero un inesperado viaje de Santos hace que las espadas estén en lo más alto.