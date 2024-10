Ángel Llàcer se rompe con Sonsoles Ónega tras su calvario y anuncia si volverá a ‘Tu cara me suena’

Tras haber estado a punto de morir y después de haber reaparecido en TV3, este lunes 14 de octubre Ángel Llàcer cumplía su palabra con Sonsoles Ónega de que la visitaría en ‘Y ahora Sonsoles’ cuando estuviera mejor. Así, el actor y jurado de ‘Tu cara me suena’ volvía a un plató de Antena 3 después de haber estado muy enfermo.

Nada más ser recibido en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ entre aplausos y ovación, Ángel Llàcer no podía contener la emoción y rompía a llorar. «Claro que sí», decía Sonsoles Ónega animando a todos a ovacionarle. «Ay, mi niño», se le escuchaba decir cuando él se rompía. «Historia de la televisión, ¿Cómo es de maravilloso?», añadía la presentadora.

«Mira que he dicho que estoy bien. No, en realidad son lágrimas de felicidad y de ilusión. Cuando estuve tan mal creo que nadie más insistió que vosotros para saber cómo estaba. Y yo pensaba el día que esté bien y pueda ir a Sonsoles y pueda explicar lo que me ha pasado querrá decir que estoy bien y entonces que esté aquí es como estoy bien, aunque no lo estoy aún», reconocía Ángel Llàcer tras romper a llorar.

Las secuelas de la enfermedad de Llácer

Tras ello, Llàcer ha confesado que aún tiene algunas secuelas. «Cojeo mucho y tengo la pierna muy mal», aclaraba después de haber entrado al plató despacio. «Pero he superado la parte más dura. Y la verdad que ha sido duro. Yo me tuve que despedir de mi familia y de todo el mundo, fueron cuatro operaciones, yo veía a todo el mundo con cara de preocupación y me dijeron que podía perder una pierna, podía no salir de la operación o que podía salir bien. Entonces yo pedí decir adiós porque no quería irme sin hacerlo», explicaba el actor.

«Lo peor que te puede pasar es perder a un hijo entonces yo a mis padres les decía que ya era mayor, que había tenido la suerte de hacer la profesión que me gustaba y traté de convencerles de que me moría pero ya había vivido mucho más que ellos y que me iba feliz y quería que ellos se quedaran con esa sensación», relataba Ángel emocionando mucho a Lorena Vázquez.

Asimismo, Ángel Llàcer ha contado que lo que más le ha sorprendido es ver lo mucho que le quiere la gente y no solo la cercana, sino la gente de la calle. «A los que lo conozco lo puedo entender porque yo soy muy buen amigo, generoso y bondadoso y les hago reír, pero las personas que no conozco, pues me ha sorprendido. He recibido muchísimo amor porque nunca he tratado de engañar a nadie», concluía.

Ángel Llàcer relata su calvario y anuncia su regreso a televisión

Después, Ángel Llàcer ha explicado lo que le sucedió. «Yo no sé si eran unas anchoas que comí que estaban como marinadas o unos caracoles. Yo comía todo en la calle, pero cuando comí las anchoas fue cuando cambié de Vietnam a Tailandia y estuve tres días en cama», les contaba el actor a Sonsoles y todas sus colaboradoras.

«Yo tuve una premonición de que me iba a morir esa semana y cuando llegué el viernes y me operaron sentí como un canto de sirena de que todo iba a estar bien, pero yo pedía que se fuera. El viernes me operan y yo sabía que no estaba bien y el domingo fue cuando vino la operación heavy», proseguía contando. «El bicho pasó del intestino a la sangre y se puso en el gemelo, suerte que tuve, realmente fue un milagro porque me dijeron los médicos que todos los casos como el mío se habían muerto», añadía.

Finalmente, Sonsoles Ónega ha querido saber cuáles son los planes de Ángel Llàcer ahora que está recuperándose. «Estoy bien para todos los ocios de la vida», recalcaba. «¿Algún día harás humor de todo lo que te ha pasado?», cuestionaba Sonsoles. «Bueno ya lo hacía, las enfermeras se reían mucho conmigo», expresaba él. «Me apetece hablar y escuchar a la gente», aseveraba. «¿Pero vas a volver a los platós?», repreguntaba Sonsoles. «Hombre claro, cuando vuelva ‘Tu cara me suena’. Es lo que más ilusión me hará que el día que empiece ‘Tu cara me suena’ digan aquí está el presidente del jurado, tendré que adelgazar para que me pongan las mallas que me pongo siempre», terminaba diciendo.