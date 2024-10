Alfonso Guerra dice ‘hasta aquí’ a Griso y le impugna: «No es propio de un programa como este»

Alfonso Guerra y Felipe González, dos históricos del PSOE, han sido entrevistados este jueves por Susanna Griso en ‘Espejo Público’. Se ha tratado de la primera entrevista conjunta de la historia, y en ella han dado su punto de vista sobre los temas más acuciantes de la actualidad política española.

Y tras hablar de vivienda, inmigración, política social o economía, la presentadora de Atresmedia no ha querido pasar la oportunidad de preguntarles por los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I en los que sus nombres son citados. «Les tengo que preguntar por los audios. Los últimos hablan directamente de su periodo político», les ha introducido la comunicadora al final de la entrevista.

Sin embargo, Susanna Griso se ha topado con una pared y Alfonso Guerra se ha plantado, renegando de opinar sobre este asunto. «Vamos a ver, perdone, ya hay programas de televisión que se dedican a ese tipo de temas», le ha frenado de forma cortante el expolítico.

«En esta emisora no lo sé, no lo sigo, pero ya hay programas que se dedican a salvar el mundo», ha añadido con sorna, en alusión a los programas de crónica social que se dedican a la «chismografía». «No creo que esto sea propio de un programa como este», ha rematado de un modo serio, impugnando así los derroteros que había tomado la entrevista en el magacín de Antena 3.

«Ahí estamos de acuerdo», le ha apoyado Felipe González, molesto al igual que Alfonso Guerra con esa cuestión. «¿Cómo no va a ser propio, señor Guerra? Si se ha dicho que Bárbara Rey chantajeó al Estado y que pagó el gobierno socialista y el de Aznar hasta 600 millones de pesetas por su silencio», se ha justificado Susanna Griso.

Estas palabras han crispado más a González. «No es verdad. En mi caso eso no es verdad, pero me da igual, es que no voy a entrar en esos temas. No es serio, por favor», le ha confrontado con un tono muy serio y dejando prácticamente sin habla a la presentadora, que se ha quedado un tanto descolocada con ese indigesto corte.

«Hay un huracán destruyendo el mundo, una guerra en Ucrania, un tipo que ha perdido las elecciones en Venezuela y no quiere entregar el poder, una guerra en Oriente medio devastadora y… ¿nosotros vamos a estar perdiendo el tiempo en chismografía? Yo no desde luego», le ha espetado el exdirigente socialista con vehemencia. En ese momento, Susanna Griso ha dado por concluida la entrevista.