Adela González confronta así a José Manuel Parada en 'Mañaneros' de TVE tras su traición

José Manuel Parada ha acudido este viernes a 'Mañaneros', el programa que presenta Adela González en La 1 de TVE, prácticamente con la resaca de la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia, en la que estuvo presente como uno de los invitados estelares.

No obstante, su participación se ha tensado cuando Lydia Lozano le ha encarado y ha condenado los constantes tributos de Ángel a su padre: "Te voy a decir algo, y no se puede obviar, y es que está haciendo homenajes a un señor que no trató bien a su madre". "¿Y trató con respeto a su marido Bárbara Rey?", ha llegado a soltar él.

Mientras, la también colaboradora de 'Ni que fuéramos' no ha visto conveniente equiparar una cosa con la otra y ha insistido en los malos tratos con armas de fuego de por medio. Algo que José Manuel Parada escuchaba con desinterés. "Eso ya lo sabemos, no necesitas 20 minutos para seguir", le ha espetado a Lydia Lozano por su excesiva verborrea.

Sin embargo, la periodista ha seguido picándole y ha dejado caer que su invitación a la boda podría ser una estrategia de Ángel Cristo y Ana Herminia para vender mejor la exclusiva. "Necesitaban caras para subir el montante del talón", ha señalado Lydia. "Entonces también te hubiera invitado a ti, que eres una cara muy conocida", le ha replicado Parada con evidente sorna.

"¿Te sientes utilizado?", le ha preguntado directamente Adela González. No, utilizado para nada, me siento más utilizado por Bárbara Rey por contar mentiras de mi durante mucho tiempo. A día de hoy, no he pillado ninguna mentira de Ángel todavía (...) Y Bárbara Rey ha mentido sobre mi y tú lo sabes muy bien, Lydia. La palabra de Ángel tiene más credibilidad para mi que la de Bárbara Rey", ha sentenciado el televisivo.

Acto seguido, el programa ha querido zanjar ese pique entre Lydia y José Manuel Parada para encauzar su colaboración y ceñirse a la boda, que era lo realmente importante y el motivo por el que habían invitado al tertuliano. "Dos horas he dormido por venir a este programa, mi programa, a mi programa de las mañanas", ha afirmado. Con ese matiz de su programa "de las mañanas" José Manuel se refería de alguna manera a que su prioridad es 'Y ahora Sonsoles'.

Unas palabras ante las que Adela González no se ha quedado callada, mostrándose traicionada por Parada por no ser en exclusiva de 'Mañaneros' y formar parte del magacín de Antena 3. "Sácame el puñal, sácame el puñal, sácame el puñal", ha clamado en reiteradas ocasiones la presentadora.