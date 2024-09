Una invitada abochorna a Jorge Javier al poner en evidencia a ‘El Diario’: «Esto es un teatro»

En poco más de un mes de vida, ‘El Diario de Jorge’ ya se ha enfrentado a varios contratiempos en su directo y Jorge Javier Vázquez ha sacado pecho en todos. El último ocurría este martes, cuando Montse y Enri acudían al espacio de Telecinco con la intención de pasar un buen rato. Sin embargo, el presentador terminó enfrentándose al desplante de una de las hermanas, que sentenció al programa de la nada denunciando el montaje que estaba viviendo por una inesperada sorpresa.

Enri y Monste acudieron a ‘El Diario’ convencidas de que iban a hablar sobre su experiencia en el casting de ‘Gran Hermano’, pero todo cambió cuando un rostro familiar apareció en la gran pantalla del programa. Sus caras cambiaron rápidamente cuando vieron a su prima Loli, en vídeo, rajando una foto de las dos con un claro mensaje.

Unas invitadas de ‘El Diario’ ponen en un apuro a Jorge Javier Vázquez: «No voy a dar ese espectáculo»

«Me habéis dejado de lado, no me habéis apoyado en mis momentos más difíciles», reprochaba la invitada sorpresa, dejando a las dos invitadas de la tarde a cuadros. Mientras Jorge Javier Vázquez intentaba poner orden, el pánico había cundido en plató y las hermanas comenzaron a revolverse por la encerrona. Mientras una apostaba por desenmascarar las mentiras de su prima, la otra se negaba a compartir plató con ella.

Jorge Javier Vázquez junto a sus invitadas en ‘El Diario de Jorge’

Enri se dirigía entonces al presentador muy seria. «Qué mentira más gorda, y solo por salir en la tele. Mira, la cojo… ¿Va a venir?», preguntó algo alterada la invitada de la tarde, asegurando que su prima había estafado a todo el programa con su historia. «Es mentira, lo hace solo por venir a la tele. ¡Si hemos estado hablando hace dos días!», insistía la protagonista.

«Yo no la voy a recibir. Me llevo una decepción enorme con ella, ¡que es eso de romper nuestra foto! Yo no voy a dar ese espectáculo, que nos está viendo mucha gente», aseveraba Montse, que se encontraba al borde de las lágrimas por el inesperado montaje. Y aunque Jorge Javier Vázquez consiguió que ambas se quedasen en plató ante la llegada de Loli, está se negó a dirigirle la palabra durante su paso por el programa.

Cuando la causante de la polémica entró en escena, intentó justificar su llamada de atención en el programa. «Yo os he echado de menos durante mucho tiempo. He roto la foto para que me hagáis caso. Es un toque de atención para que os abráis un poco a mí. Os echo de menos porque antes estábamos siempre juntas, y desde hace un tiempo ya no», aseguraba la prima de las dos invitadas.

«¡Cómo te gusta una cámara!»

«Tú lo que querías era venir a buscar novio. Se ha apuntado y no ha dado el perfil. Por eso ahora nos trae aquí para esto, porque le gusta la tele. ¡Si es que no eres así de seria, habla normal! Jorge, te lo digo de verdad, esto es un teatro. ¡Cómo te gusta una cámara, Mari Loli!«, exclamaba Enri en un intento de destapar sus verdaderas intenciones, sin comprar en absoluto el relato de su prima.

Sin solución posible, Jorge Javier Vázquez no tuvo más remedio que despedir a las tres familiares enfrentadas antes de que la situación se desmadrase aún más ante las cámaras de ‘El Diario’. «Bueno, chicos, no os creáis nada de prima. ¡Nada!», sentenció Enri justo antes de abandonar el plató tras romper toda relación con su prima a raíz de semejante humillación televisiva.