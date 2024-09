Matías Prats da este toque de atención a Himar González tras su ataque de risa en ‘Antena 3 Noticias’

Este sábado, 21 de septiembre, los espectadores de ‘Antena 3 Noticias’ presenciaron un divertido momento cuando Himar González, presentadora del tiempo, sufrió un repentino ataque de risa en directo. Cuando se disponía a dar la información meteorológica, la risa se apoderó de ella, por lo que tuvo que hacer varias pausas antes de poder concluir su sección.

Matías Prats dio paso, como cada fin de semana, a su compañera: «Llueve y llueve y nos preguntamos si es el otoño o si Himar es la DANA que nos está afectando». Acto seguido, Himar González apareció en pantalla, donde se la pudo ver visiblemente afectada por un ataque de risa que ya había comenzado fuera de cámaras. «Vaya por Dios, le ha dado la risa», comentó, con su habitual estilo, el veterano presentador.

Himar González explica el motivo de su incontrolable ataque de risa

Un día después, este domingo, ambos han desvelado el motivo de este inesperado ataque de risa. Y el culpable no es otro que Matías Prats y sus característicos chistes justo antes de comenzar el informativo de Antena 3. Así lo explicó la comunicadora: «Hay que decir, para los que no los sepan, que eres un genio, no solo aquí sino también como humorista».

«Por la tarde, he de confesar que me dijo algo muy gracioso, que estuve riéndome antes del informativo, durante el informativo, al llegar a casa y esta mañana ¿sabes qué es lo primero que hice al abrir los ojos? Recordar y reírme», ha confesado Himar González. «Pasemos página. La risa es una gran terapia, pero, procuremos no hacerlo en directo», le ha pedido Matías Prats, antes de dar paso, un día más, a su compañera.

¿Procuremos no hacerlo en directo? Para nada. Sigamos siendo cercanos, simpáticos y con ese sentido del humor que provoca risas o sonrisas tanto a quien nos sigue como a quienes estén en el plató de informativos y que no resta profesionalidad ni rigor informativo. pic.twitter.com/0DCFjgKwah — info Mónica Carrillo (@MonicaA3N) September 22, 2024

Matías Prats es de sobra conocido por su habilidad para combinar el humor con la información. Y eso es lo que provocó el ataque de risa en directo de su compañera. El pasado mes de agosto, sin ir más lejos, hablando sobre el reciclaje de papel y cartón, el presentador deleitó a la audiencia con uno de sus habituales chistes: «Atención con dejarlas fuera porque la multa puede llegara a los 2.000 euros… y ahí es cuando te quedas acartonado».