María Casado lanza este comunicado sobre Banderas tras fichar por Telecinco: «No has sido mi jefe»

Es sin duda el gran bombazo con el que arranca esta nueva temporada televisiva. Mediaset ha fichado a María Casado como nueva presentadora de ‘Informativos Telecinco’ en su edición del fin de semana.

Por ahora se desconocen los detalles de este inesperado fichaje y cómo quedará configurado el equipo de presentadores de ‘Informativos Telecinco’ pues cabe recordar que hasta ahora la edición de fin de semana contaba con tres presentadores: David Cantero, Leticia Iglesias y Pepe Ribagorda.

A la espera de que la propia María Casado junto a Francisco Moreno y Carlos Franganillo, directores de informativos de Mediaset España y de ‘Informativos Telecinco’ respectivamente den todos los detalles en un encuentro con la prensa el jueves 12 de septiembre, la periodista se ha pronunciado a través de las redes sociales.

María Casado ha querido mostrar su felicidad por esta nueva oportunidad en su carrera profesional y aclarar cuál será su futuro con respecto a Teatro Soho TV, la productora de Antonio Banderas de la que es directora de la división audiovisual.

«Hoy abro un capítulo nuevo en mi vida en Mediaset España, sumándome al equipo y el proyecto de Informativos Telecinco. No puedo estar más feliz. Y, aunque empiezo una nueva etapa, quiero deciros que voy a seguir ligada al proyecto Soho de la mano de Antonio Banderas y de mi querida Málaga», asegura.

Mi corazón y mi compromiso sigue ligado a lo que hemos construido, y seguiremos construyendo. Gracias por no soltar mi mano y animarme a dar el salto con la generosidad y cariño que te caracteriza. No has sido mi jefe, eres mi amigo y mi familia. “Solo quiero que seas feliz”, me dijo. Así que esto no es un adiós, porque seguiremos trabajando juntos por los mismos sueños. Te quiero Antonio», añade en este emotivo comunicado.