La indirecta directísima de Danna Paola a Pablo Motos tras su derrota ante Broncano y ‘La Revuelta’

Tras recibir al actor Eduard Fernández y el cantaor Israel Fernández, gracias a los cuales logró firmar su primera victoria de la semana contra ‘El Hormiguero’, David Broncano sorprendió este miércoles con su invitado. El jienense apostó por recibir a la cantante Danna Paola, que acudió por primera vez al espacio de TVE para presentar su última colaboración con Shakira.

Si bien la batalla por las audiencias comenzó muy igualada con la noche de Hollywood en ambos programas, ‘La Revuelta’ resurgió este martes situándose por encima de Motos con un 15,6% de share, mientras que el espacio de las hormigas anotó su mínimo de la temporada con un 13,3%. Y este miércoles, el de Jaén apostó por una vieja amiga como su baza frente a ‘El Hormiguero’.

Danna Paola no se corta y sorprende a David Broncano con este recado dirigido a Pablo Motos

«¿Viene como actriz o como cantante?», preguntó David Broncano antes de recibir a Danna Paola en plató. La actriz y cantante aterrizó en ‘La Revuelta’ para dar todos los detalles de su última colaboración con Shakira y Anitta, que se estrenará este viernes 27 de septiembre. Y es que, la mexicana fue una de las últimas invitadas de ‘La Resistencia’, y el de Jaén no perdió la oportunidad de ponerla al tanto de los cambios en el programa.

«¿Estabas al tanto de que el programa ha cambiado y ahora es en otro sitio?», advirtió el humorista mientras la cantante le preguntaba si estaba contento en su nueva etapa en La 1. «¿Qué te han contado?», insistió el presentador. «Que ahora eres el número 1 y por eso he venido», sentenció Danna Paola lanzando un afilado dardo a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ mientras el público estallaba en aplausos de manera cómplice.

Aún así, la invitada reflexionó sobre lo mucho que se parecía al antiguo espacio de Movistar Plus+. «Solo eso me dijeron… me enteré por ahí. Qué es un poco lo mismo pero habéis cambiado el escenario», aseguró la mexicana. “Exacto, una vez que estás aquí es la misma mierda que siempre”, apuntó el presentador entre risas antes de que la artista comenzase a adelantar los detalles de su nueva colaboración.

La invitación a Shakira en ‘La Revuelta’

Justo cuando comenzó a hablar sobre ‘Soltera’, la cantante no perdió el tiempo para mandarle un recado a la de Barranquilla. «Shakira, amiga, te quiero. Espero que te vaya genial, nos vemos ahora pronto en Miami. Tienes que venir al programa número 1 de España, ‘La Revuelta'», proclamó alto y claro la actriz, que se deshizo en halagos con David Broncano y el resto de los colaboradores para animar a su amiga a hacer su primera visita al programa.

Conocida por su versatilidad, Danna Paola ya visitó este año al de Jaén en ‘La Resistencia. La mexicana saltó a la fama con tan solo seis años, cuando consiguió el papel protagonista en la telenovela ‘Rayito de Luz’, desde entonces, nada se ha resistido a la polifacética artista. Conocida también por su papel en ‘Élite’ durante tres temporadas, la cantante tiene a sus espaldas numerosos éxitos en el mundo de la música.