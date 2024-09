José María Almoguera utiliza ‘De Viernes’ para rajar en estos términos contra ‘Sálvame’

Tras abrirse el camino hasta los focos con su última exclusiva para Lecturas, José María Almoguera protagonizó su primera entrevista en televisión este viernes. Cada vez más cómo con el mundo del corazón, el hijo de Carmen Borrego protagonizó un scoop en ‘De Viernes’ que su madre tuvo que escuchar atentamente desde plató. Entre los muchos reproches que se añadieron al conflicto familiar, destacó la denuncia pública del ex de Paola Olmedo a ‘Sálvame’ por todas las humillaciones a las que sometieron a la malagueña.

La entrevista, que llegó bajo el título de ‘¿Mi madre o el personaje?’ prometía indagar mucho más allá de los desencuentros familiares que han precipitado a madre e hijo al fin de su relación. Y así fue, ya que Almoguera decidió romper su silencio sobre el programa donde Carmen Borrego y Terelu Campos colaboraron durante años. Y es que, el entrevistado comenzó asegurando que siempre se había entendido bien con su madre.

José María Almoguera carga contra el pasado televisivo de Carmen Borrego: «Esto no tiene vuelta atrás»

«A raíz de estas últimas situaciones ha ido empeorando, pero la relación con mi madre siempre ha sido buena hasta hace relativamente poco», explicó José María Almoguera para arrancar. Fue entonces cuando Santi Acosta le preguntó por el cambio profesional de su madre en los últimos años, que pasó de permanecer tras las cámaras a colocarse en el foco mediático. «No me pareció mal», comenzó señalando el protagonista.

José María Almoguera sigue poniendo en jaque al Clan Campos 💥🧨



Critica las actuaciones de su madre en televisión cuando él es el centro de la noticia.



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/RM0Wtc8DYh — De viernes (@deviernestv) September 20, 2024

Almoguera se remontó entonces a la primera incursión televisiva de Carmen Borrego junto a su familia en el reality ‘Las Campos’, que protagonizó el clan al completo en 2016. «Yo en ningún momento pienso que eso me puede arrastrar a mí. Al final ella ya está más cómoda y no lo ve todo con tanto temor. Entonces, me aconseja de una manera diferente y me arrastro yo mismo, ya que soy yo el que da el ok», aseguró el nieto de María Teresa Campos.

«Al final esto no tiene vuelta atrás», sentenció José María Almoguera, recordando cuando decidió vender su boda con Paola Olmedo en televisión. Sin embargo, sí que se mostró muy contundente con parte de la trayectoria televisiva de la malagueña. El presentador quiso indagar más en su opinión sobre el tema y le preguntó directamente si creía que su madre «había hecho cosas en televisión que no debería haber hecho».

«Ha permitido vejaciones y humillaciones»

Entonces, Almoguera abrió fuego de lleno contra su pasado en ‘Sálvame’. «Hay cosas en televisión que no tenía que haber permitido. Ha permitido vejaciones y humillaciones. El juego es divertido, pero hay cosas que se pasan de la raya. Ese es el momento en el que gana el personaje y se come a la madre«, aseveró el entrevistado, recordando incluso cuando su madre, recién operada, recibió un tartazo durante su participación en ‘Sálvame Okupa’.

«Eso es lo que ha enturbiado mi vida. Ver ciertas faltas de respeto que se tienen. Impunes y que nadie hacía nada. Ese tipo de cosas no son justas. En tu puesto de trabajo te están humillando», terminó señalando José María Almoguera, que mostró su honesto rechazo ante «el camino que está llevando» Carmen Borrego durante sus últimos años en televisión.